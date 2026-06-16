«Соревнования, где нет всех лучших, теряют смысл»

— Билл знает, что говорит. Мы знаем, что у НХЛ немного другая позиция в отношении российских игроков, чем у IIHF (Международная федерации хоккея с шайбой. — Ред.). Они понимают, что из-за отсутствии России на чемпионате мира, Олимпийских играх, Кубке мира и других соревнованиях уровень этих соревнованиях падает. А руководители НХЛ на всё это смотрят в первую очередь с точки зрения бизнеса. И главный комиссар НХЛ Гарри Бэттмен, и Билл в этом разбираются лучше, чем кто-либо другой. Они понимают, что Овечкин, Малкин, Кучеров — это огромная часть той большой машины, которая делает этот бизнес успешным. У них русские фамилии, русские паспорта. А если мы говорим о самой большой шкале соревнований — турнирах национальных сборных, — то там должны собираться лучшие, которые выявляют между собой сильнейшего. Не случайно Кубок мира, когда проводится, имеет большую аудиторию, чем чемпионат мира. Потому что НХЛ старается там собрать лучших. А если там нет части лучших, звезд российского хоккея, то такие соревнования теряют смысл.