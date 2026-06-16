«Соревнования, где нет всех лучших, теряют смысл»

В КХЛ вовсю идет межсезонье, а клубы обновляют составы. Среди тех, кого летом ждут серьезные изменения, — петербургский СКА, где Игорь Ларионов готовится провести второй сезон в должности главного тренера. Кроме работы с командой, легендарный хоккеист внимательно следит за футболом и не скрывает симпатий к игре «Манчестер Сити», а в начале июня посетил Петербургский международный экономический форум, где провел автограф-сессию у стенда СКА. В интервью «Известиям» Ларионов поделился ожиданиями от будущего сезона КХЛ, оценил шансы на возвращение российских сборных на международные турниры и прокомментировал уход с поста главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
— Недавно Билл Дэйли, вице-комиссар НХЛ, заявил, что вряд ли европейские национальные федерации будут бойкотировать матчи с Россией, если IIHF ее допустит до своих соревнований. Вы верите в это?
— Билл знает, что говорит. Мы знаем, что у НХЛ немного другая позиция в отношении российских игроков, чем у IIHF (Международная федерации хоккея с шайбой. — Ред.). Они понимают, что из-за отсутствии России на чемпионате мира, Олимпийских играх, Кубке мира и других соревнованиях уровень этих соревнованиях падает. А руководители НХЛ на всё это смотрят в первую очередь с точки зрения бизнеса. И главный комиссар НХЛ Гарри Бэттмен, и Билл в этом разбираются лучше, чем кто-либо другой. Они понимают, что Овечкин, Малкин, Кучеров — это огромная часть той большой машины, которая делает этот бизнес успешным. У них русские фамилии, русские паспорта. А если мы говорим о самой большой шкале соревнований — турнирах национальных сборных, — то там должны собираться лучшие, которые выявляют между собой сильнейшего. Не случайно Кубок мира, когда проводится, имеет большую аудиторию, чем чемпионат мира. Потому что НХЛ старается там собрать лучших. А если там нет части лучших, звезд российского хоккея, то такие соревнования теряют смысл.
— В этой связи у вас есть оптимизм, что в обозримом будущем российские сборные разбанят?
— У меня есть оптимизм на этот счет. Любой спектакль без главного актера — не тот спектакль. А Россия — это всегда одна из главных сил в мировом хоккее. Она вносит свой характер, свои краски в игру, которую хотят видеть зрители. За счет таланта игроков, командной игры. И без нее крупные турниры становятся менее интересными.
— После допуска белорусских юниоров есть надежда, что рано или поздно это коснется наших команд?
— Это решение давно назрело. Здесь нельзя мешать политику со спортом, с хоккеем. Это нужно понимать тем руководителям, которые возглавляют IIHF и будут возглавлять ее после сентября, когда пройдет конгресс и выберут нового президента федерации. Рад, что первые сигналы пошли, как в случае с юниорской командой Белоруссии. Не сомневаюсь, что в ближайшем будущем будут допущены и российские команды.
— Чего ждете от следующего сезона во главе СКА в КХЛ?
— Жду очень интересного сезона. Вижу, что собирается очень интересная команда в СКА. Уверен: она будет бороться за самые высокие места. Ждем яркого сезона, который подарит много эмоций болельщикам. Тем более в этом году СКА исполняется 80 лет. Это большая дата. И я рад, что к тому же команда возвращается на большую арену в Санкт-Петербурге, на 23-тысячный стадион. Это один из лучших ледовых дворцов мира. И мы ждем, что он постоянно будет заполнен до отказа, хотим видеть как можно больше зрителей на наших матчах.
— Вы не раз говорили, что являетесь большим поклонником игры футбольного клуба «Манчестер Сити». В этой связи как отреагировали на уход с поста главного тренера команды Хосепа Гвардиолы?
— Это уникальнейший тренер, уникальнейший специалист, уникальнейший человек. Но к этому всё шло. Наверное, к этому всё шло уже последние года полтора. Он переписал традиции английского футбола и вместе с этим — традиции мирового футбола. И то, что теперь Гвардиола покидает клуб, для меня печально. Те идеи и те мысли, которые он вложил в свой коллектив, остаются там. И, я думаю, футболистам понадобится время, чтобы перестроиться под требования Энцо Марески, который теперь приходит в коллектив вместо Гвардиолы.
Мне будет интересно наблюдать, как это будет происходить. Потому что всегда смотришь на работу больших тренеров в больших командах, на то, как они строят отношения с коллективом, с игроками, какой ставят футбол. Гвардиола — большая потеря для Английской премьер-лиги. Но в сентябре, когда начнется новый сезон, мы увидим, какие в этом чемпионате и в том же «Манчестер Сити» будут новые тенденции, какой будет футбол. Но то, что сделано Гвардиолой за прошедшие годы, — это что-то фантастическое.
— Кто теперь после него будет законодателем мод в европейском футболе? За кем вы будете особенно следить?
— Я обычно смотрю на работу тренеров — какую они мысль передают команде и как это воплощается на поле. В этом смысле АПЛ очень много дает пищи для размышления в плане того, какие таланты собираются в клубах уровня «Сити», «Арсенала», «Челси», какое зрелище они дают публике. Их энтузиазм, мастерство, отсутствие прямолинейности — то, что дарит радость в каждом матче, заставляет аудиторию постоянно следить за процессом.
Алексей Фомин