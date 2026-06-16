Нападающего «Спартака» Гальченюка внесли в базу «Миротворца»

В 2012 году Гальченюк был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим третьим номером «Монреалем». Позже он играл за «Аризону», «Питтсбург», «Оттаву», «Торонто» и «Колорадо». В 2023 году перешел в СКА, а спустя год стал выступать за «Амур». За хабаровскую команду он набрал 68 (33+35) очков в 111 встречах.