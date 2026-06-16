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Нападающего «Спартака» Гальченюка внесли в базу «Миротворца»

Нападающий «Спартака» Александр Гальченюк попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец», сообщает ТАСС.

Нападающий «Спартака» Александр Гальченюк попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец», сообщает ТАСС.

Администраторы сайта вменяют 32-летнему хоккеисту «посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины».

В 2012 году Гальченюк был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим третьим номером «Монреалем». Позже он играл за «Аризону», «Питтсбург», «Оттаву», «Торонто» и «Колорадо». В 2023 году перешел в СКА, а спустя год стал выступать за «Амур». За хабаровскую команду он набрал 68 (33+35) очков в 111 встречах.

В начале июня 2026 года Гальченюк заключил соглашение со «Спартаком».

В составе сборной США нападающий выиграл молодежный чемпионат мира-2013 и завоевал бронзовые медали взрослого чемпионата мира-2013. В начале марта 2025 года он получил российский паспорт.

«Миротворец» — экстремистский сайт, созданный в 2014 году. Ресурс нелегально собирает и публикует личные данные журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым или Донбасс либо по иным причинам вызвали негативную реакцию его создателей.

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