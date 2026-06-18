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Клуб КХЛ «Торпедо» сыграет первый матч на новой арене с «Динамо» без зрителей

Контрольная игра на «Volga-Арене» запланирована на 14 августа.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» свой первый матч на «Volga-Арене» проведет с московским «Динамо» 14 августа без зрителей. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров нижегородского клуба Максим Гафуров.

Игра с «Динамо» станет первым контрольным матчем «Торпедо» перед новым сезоном. В предыдущие годы нижегородцы принимали соперников на льду концертно-развлекательного центра «Нагорный».

«Предварительно запланировано, что матч команд состоится на этой арене, для нее он будет тестовым. Игра будет без зрителей», — сказал Гафуров.

Дворец начал строиться в июле 2022 года, основные работы завершились в марте 2026 года, он вмещает 12 350 зрителей. Объект располагается рядом с футбольным стадионом клуба «Пари Нижний Новгород». По информации газеты «Коммерсант», строительство обошлось в 22,9 млрд рублей.

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.