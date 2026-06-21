«Шанхайские драконы» подписали контракт с нападающим Дэвидом Ченом

«Для нас важно работать с китайской аудиторией, поэтому наличие в команде хоккеистов с китайскими корнями — одна из задач. Дэвид — молодой форвард китайского происхождения, капитан Йельского университета в минувшем сезоне. Отличается лидерскими качествами на льду и вне его. Очень работоспособный и старательный, никогда не сдается, может и побороться, и забросить. Серьезно настроен сделать шаг вперед в своей карьере, для чего и принял решение переехать в КХЛ», — заявил генеральный директор клуба Евгений Артюхин.