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«Шанхайские драконы» подписали контракт с нападающим Дэвидом Ченом

«Шанхайские драконы» подписали контракт с американским нападающим Дэвидом Ченом.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Клуб «Шанхайские драконы» подписал контракт с американским нападающим Дэвидом Ченом, сообщается в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона-2026/27.

«Для нас важно работать с китайской аудиторией, поэтому наличие в команде хоккеистов с китайскими корнями — одна из задач. Дэвид — молодой форвард китайского происхождения, капитан Йельского университета в минувшем сезоне. Отличается лидерскими качествами на льду и вне его. Очень работоспособный и старательный, никогда не сдается, может и побороться, и забросить. Серьезно настроен сделать шаг вперед в своей карьере, для чего и принял решение переехать в КХЛ», — заявил генеральный директор клуба Евгений Артюхин.

Чену 23 года. Последние четыре года форвард выступал в североамериканской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за команду Йельского университета, в составе которой провел 111 матчей, забросил 34 шайбы и отметился 40 результативными передачами. В 2026-м он выиграл приз NCAA, присуждаемый студенту, добившемуся наилучших результатов одновременно в учебе и спорте. Это случилось впервые в истории учебного заведения.