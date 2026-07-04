Уникальный трансфер СКА: впервые за четыре года в КХЛ переходит шведский игрок

Европейские игроки стали огромной редкостью в КХЛ после февральских событий 2022 года. Чехи, финны и шведы под давлением на родине спешно расторгали контракты и покидали Россию. Остались лишь единицы, если не считать словаков.
Поэтому трансфер СКА выглядит по-настоящему уникальным. Петербургский клуб подписал Линуса Вайссбака, который перешел в нашу лигу напрямую из SHL. Впервые с 2021 года шведский хоккеист перебирается в КХЛ из местного чемпионата. Только этот факт делает сделку армейцев одной из самых необычных за последние годы.
В прошлом сезоне в КХЛ выступали всего трое шведов: Робин Пресс, Фредрик Классон и Дмитрий Тимашов. Пресс после пяти сезонов в России возвращается в Европу, а Классон не продлил контракт с московским «Динамо». Только Тимашов связан соглашением с «Адмиралом», а компанию ему теперь составит Вайссбак.
О возможном переезде Линуса в Россию шведские СМИ писали еще в мае. Реакция оказалась предсказуемой. Форварда моментально подвергли критике, а в последних публикациях журналисты отдельно подчеркивают «тесную связь СКА с российским режимом». Подобное давление на европейских игроков, выбирающих КХЛ, давно стало привычной историей.
Иностранный рынок для российских клубов сегодня крайне ограничен. Европейцы отказываются. Канадцы и американцы готовы рассматривать предложения из КХЛ, однако с ростом потолка зарплат в НХЛ увеличились и доходы в АХЛ. Чтобы привезти сильного североамериканца, приходится серьезно переплачивать и одновременно рисковать. При этом многие игроки предпочитают продолжению карьеры в КХЛ призрачные шансы пробиться в НХЛ.
После возвращения из системы «Баффало» он провел два сезона в чемпионате Швеции. Первый оказался весьма успешным: 32 (12+20) очка в 47 матчах и третье место среди бомбардиров своей команды. Второй смазала травма: 17 (5+12) очков в 33 играх. В национальную сборную Вайссбак вызывался лишь на этапы Евротура, если не считать юниорский чемпионат мира, где он выиграл бронзу вместе с Йеспером Браттом.
Большую часть карьеры швед вообще провел в Северной Америке. В 18 лет он уехал за океан, прошел юниорскую лигу USHL, четыре сезона выступал в NCAA за Университет Висконсина, затем несколько лет играл в системе «Баффало». На драфте НХЛ-2017 его выбрали лишь под 192-м номером. До главной команды он так и не добрался. Скромные габариты и высокая конкуренция среди крайних нападающих не позволили пробиться в НХЛ.
Однако для КХЛ Вайссбак выглядит весьма интересным приобретением. Особенно для хоккея, который строит Игорь Ларионов. Но игровая составляющая в этой истории не самая главная.
Важнее сам факт перехода. Возможно, пример Вайссбака подтолкнет и других европейцев внимательнее смотреть в сторону КХЛ. Линус прекрасно понимает, какое давление ждет его дома. Осуждение почти наверняка коснется не только самого игрока, но и его семьи, родственников и друзей. Через это проходили многие иностранцы после февраля 2022 года.
В этом смысле история Вайссбака напоминает переход вратаря «Трактора» Хенрика Хаукеланна, которому ради контракта в КХЛ пришлось пожертвовать местом в сборной Норвегии. Похоже, аналогичная судьба теперь ждет и шведского форварда.
Зато КХЛ разблокировала уникальный кейс. Игрок из сильного европейского чемпионата вновь решил продолжить карьеру в России.
Михаил Скрыль