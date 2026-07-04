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Уникальный трансфер СКА: впервые за четыре года в КХЛ переходит шведский игрок

Линус Вайссбак подписал однолетний контракт с армейцами.

Источник: Спорт-Экспресс

Европейские игроки стали огромной редкостью в КХЛ после февральских событий 2022 года. Чехи, финны и шведы под давлением на родине спешно расторгали контракты и покидали Россию. Остались лишь единицы, если не считать словаков.

Поэтому трансфер СКА выглядит по-настоящему уникальным. Петербургский клуб подписал Линуса Вайссбака, который перешел в нашу лигу напрямую из SHL. Впервые с 2021 года шведский хоккеист перебирается в КХЛ из местного чемпионата. Только этот факт делает сделку армейцев одной из самых необычных за последние годы.

В прошлом сезоне в КХЛ выступали всего трое шведов: Робин Пресс, Фредрик Классон и Дмитрий Тимашов. Пресс после пяти сезонов в России возвращается в Европу, а Классон не продлил контракт с московским «Динамо». Только Тимашов связан соглашением с «Адмиралом», а компанию ему теперь составит Вайссбак.

О возможном переезде Линуса в Россию шведские СМИ писали еще в мае. Реакция оказалась предсказуемой. Форварда моментально подвергли критике, а в последних публикациях журналисты отдельно подчеркивают «тесную связь СКА с российским режимом». Подобное давление на европейских игроков, выбирающих КХЛ, давно стало привычной историей.

Иностранный рынок для российских клубов сегодня крайне ограничен. Европейцы отказываются. Канадцы и американцы готовы рассматривать предложения из КХЛ, однако с ростом потолка зарплат в НХЛ увеличились и доходы в АХЛ. Чтобы привезти сильного североамериканца, приходится серьезно переплачивать и одновременно рисковать. При этом многие игроки предпочитают продолжению карьеры в КХЛ призрачные шансы пробиться в НХЛ.

СКА нашел нестандартное решение. Армейцы убедили приехать в Санкт-Петербург шведского форварда. За сезон Вайссбак заработает около 40 миллионов рублей, кроме того, контракт предусматривает бонусы. Чем же Линус заинтересовал СКА? Прежде всего это типичный ларионовский хоккеист. Негабаритный, мобильный, техничный, обращающийся с шайбой на «ты». Впрочем, даже по меркам SHL Вайссбака нельзя назвать звездой.

После возвращения из системы «Баффало» он провел два сезона в чемпионате Швеции. Первый оказался весьма успешным: 32 (12+20) очка в 47 матчах и третье место среди бомбардиров своей команды. Второй смазала травма: 17 (5+12) очков в 33 играх. В национальную сборную Вайссбак вызывался лишь на этапы Евротура, если не считать юниорский чемпионат мира, где он выиграл бронзу вместе с Йеспером Браттом.

Большую часть карьеры швед вообще провел в Северной Америке. В 18 лет он уехал за океан, прошел юниорскую лигу USHL, четыре сезона выступал в NCAA за Университет Висконсина, затем несколько лет играл в системе «Баффало». На драфте НХЛ-2017 его выбрали лишь под 192-м номером. До главной команды он так и не добрался. Скромные габариты и высокая конкуренция среди крайних нападающих не позволили пробиться в НХЛ.

Однако для КХЛ Вайссбак выглядит весьма интересным приобретением. Особенно для хоккея, который строит Игорь Ларионов. Но игровая составляющая в этой истории не самая главная.

Важнее сам факт перехода. Возможно, пример Вайссбака подтолкнет и других европейцев внимательнее смотреть в сторону КХЛ. Линус прекрасно понимает, какое давление ждет его дома. Осуждение почти наверняка коснется не только самого игрока, но и его семьи, родственников и друзей. Через это проходили многие иностранцы после февраля 2022 года.

С профессиональной точки зрения швед делает серьезный шаг вперед. Он переходит во вторую по силе лигу мира и одновременно получает возможность заработать значительно больше, чем в чемпионате Швеции.

В этом смысле история Вайссбака напоминает переход вратаря «Трактора» Хенрика Хаукеланна, которому ради контракта в КХЛ пришлось пожертвовать местом в сборной Норвегии. Похоже, аналогичная судьба теперь ждет и шведского форварда.

Зато КХЛ разблокировала уникальный кейс. Игрок из сильного европейского чемпионата вновь решил продолжить карьеру в России.

Михаил Скрыль