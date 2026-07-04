Уникальный трансфер СКА: впервые за четыре года в КХЛ переходит шведский игрок

Большую часть карьеры швед вообще провел в Северной Америке. В 18 лет он уехал за океан, прошел юниорскую лигу USHL, четыре сезона выступал в NCAA за Университет Висконсина, затем несколько лет играл в системе «Баффало». На драфте НХЛ-2017 его выбрали лишь под 192-м номером. До главной команды он так и не добрался. Скромные габариты и высокая конкуренция среди крайних нападающих не позволили пробиться в НХЛ.