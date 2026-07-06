Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

«Барыс» расторг контракт с Уолшем по инициативе игрока

«Барыс» и защитник Райли Уолш расторгли контракт по инициативе игрока. Права на американского игрока в КХЛ закреплены за астанчанами, сообщает пресс-служба клуба.

Источник: Антон Вымотов, photo.khl.ru

27-летний хоккеист в прошлом сезоне провел в КХЛ 68 матчей и набрал 46 (16+30) очков.

«Райли Уолш получил хорошее предложение из Северной Америки, и мы приняли решение пойти ему навстречу, — сказал генеральный менеджер “Барыса” Леонид Метальников. — Мы в “Барысе” всегда стремимся поступать по-человечески по отношению к игрокам. Удерживать защитника было бы просто неправильно. Райли провел хороший сезон в нашей команде, и теперь после “Барыса” он востребован на другом уровне. Мы благодарим его за профессионализм. Спортивные права в КХЛ остаются у нас. Желаем ему удачи».