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«Барыс» продлил контракт с американским форвардом Морелли

«Барыс» подписал односторонний контракт с американским форвардом Мэйсоном Морелли.

Источник: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на два сезона, до 31 мая 2028 года.

«Мы приняли решение продлить контракт с Мэйсоном Морелли. Это надежный и работоспособный форвард, который хорошо проявил себя в прошлом сезоне. Он дал нам необходимую результативность и вошел в топ-3 бомбардиров команды. Ждем от него стабильной игры и в предстоящем сезоне», — приводит слова генерального менеджера «Барыса» Леонида Метальникова пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Морелли провел 63 встречи за «Барыс» и набрал 36 (12+24) очков.