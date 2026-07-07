«Барыс» продлил контракт с американским форвардом Морелли

«Мы приняли решение продлить контракт с Мэйсоном Морелли. Это надежный и работоспособный форвард, который хорошо проявил себя в прошлом сезоне. Он дал нам необходимую результативность и вошел в топ-3 бомбардиров команды. Ждем от него стабильной игры и в предстоящем сезоне», — приводит слова генерального менеджера «Барыса» Леонида Метальникова пресс-служба клуба.