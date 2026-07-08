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Московское «Динамо» сформировало тренерский штаб на сезон-2026/2027

Московское «Динамо» объявило, что тренерский штаб команды на следующий сезон сформирован.

Источник: ХК «Динамо» Москва

«Сформирован тренерский штаб московского “Динамо” на сезон-2026/2027! Команду возглавит Леонид Тамбиев — один из самых титулованных латвийских специалистов, двукратный чемпион ВХЛ, в КХЛ ранее работавший в “Адмирале” и СКА.

В штаб также вошли Андрей Банада — старший тренер; Геннадий Столяров — тренер по нападающим; Олег Ореховский — тренер по защитникам; Александр Агопеев — тренер вратарей; Нормунд Силиньш и Сергей Громов — тренеры по физподготовке; Николай Карасев и Андрей Цайслер — тренеры-видеоаналитики. Желаем тренерскому штабу успешного сезона и больших побед вместе с «Динамо», — говорится в сообщении клуба.