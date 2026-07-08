Московское «Динамо» сформировало тренерский штаб на сезон-2026/2027

В штаб также вошли Андрей Банада — старший тренер; Геннадий Столяров — тренер по нападающим; Олег Ореховский — тренер по защитникам; Александр Агопеев — тренер вратарей; Нормунд Силиньш и Сергей Громов — тренеры по физподготовке; Николай Карасев и Андрей Цайслер — тренеры-видеоаналитики. Желаем тренерскому штабу успешного сезона и больших побед вместе с «Динамо», — говорится в сообщении клуба.