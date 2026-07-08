В «Динамо» сменились тренер и весь менеджмент, кроме президента. Но улучшению результата это не поможет

Ни один другой клуб лиги не пережил таких изменений, которые произошли в московском «Динамо» всего за два с половиной месяца: у бело-голубых появились новые генеральный директор, главный тренер, спортивный директор и даже глава пресс-службы. То есть сменился почти весь менеджемент, кроме президента Виктора Воронина. Эти ходы не были произведены одномоментно, что вызвало бы смущение, если дело касалось любой другой организации, где недовольны результатом и решили радикально сменить курс, произведя перестройку. В современном «Динамо» работают иначе и никогда не ищут логичного пути. Иначе чем объяснить отстранение генерального директора Сергея Сушко от должности в разгар селекционной компании? Формально с ним не продлили контракт. Но это слабый аргумент. Либо отодвигайте человека от серьезных дел еще в середине весны, либо дайте довести начатое хотя бы до логичного завершения.
Его преемника Анатолия Харчука позвали в клуб уже в пятый раз, причем два последних захода в 2021-м и 2023-м растянулись на один и два месяца соответственно. Складывается ощущение, что нынешний ход был сделан от безысходности. Недооценивать роль гендиректора между тем было бы наивно. Он занимается не только общим контролем над всеми процессами, но и принимает участие в переговорном процессе. Так было и при Сушко, так продолжается и сейчас.
Свыше 20 лет назад, когда Харчук по итогам сезона получил приз лучшему руководителю клуба еще в Суперлиге, он уверенно держал руку на пульсе. Однако оценить его нынешнюю квалификацию и погруженность в современные реалии не представляется возможным. Ему как минимум требуется время, чтобы разобраться во вверенном хозяйстве. Пока же на основании цифр нового контракта Никиты Гусева, которому в его 34 года собираются выписать 95 миллионов рублей, можно сделать вывод о том, что в «Динамо» почти ничего не меняется.
Отзывы об Алексее Бадюкове тоже крайне неоднозначные, но и его вернули в клуб на позицию спортивного директора спустя долгое время. Ставку на людей, которых давно и хорошо знают, делают почти везде и всегда. Отсюда и неудачная попытка вернуть из системы «Авангарда» Михаила Бирюкова. За ним больших достижений в карьере менеджера тоже не значится. Хочешь стать лучше — старайся пригласить лучших. Это правило успешно работает во все времена.
В столичном клубе весной пытались уговорить интересных кандидатов. Кое-какие нюансы этого общения раскрывать не стану исключительно из общечеловеческих побуждений. Разные подходы могут быть успешными. Только сделаю вывод — в больших клубах сейчас все делается по-другому. «Динамо», которое со своими возможностями и бюджетом обязано претендовать на титул, выбрало политику, которой больше подходит слово «экспериментальный». В том плане, что выбранная комбинация может эффективно сработать только в случае совпадения ряда факторов.
В моей картине мира бело-голубым требуется время для перезагрузки и осознания того, куда двигаться дальше. Тому же Леониду Тамбиеву, ранее никогда не работавшему в большом клубе с таким количеством сильных игроков, еще надо адаптироваться к новым реалиям. Однако уже сейчас из кулуаров доносится информация о неизбежной постановке задачи выиграть титул. С таким давлением и без того хрупкая конструкция способна рухнуть еще в течение регулярного чемпионата.
Михаил Зислис