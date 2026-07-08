В «Динамо» сменились тренер и весь менеджмент, кроме президента. Но улучшению результата это не поможет

Ни один другой клуб лиги не пережил таких изменений, которые произошли в московском «Динамо» всего за два с половиной месяца: у бело-голубых появились новые генеральный директор, главный тренер, спортивный директор и даже глава пресс-службы. То есть сменился почти весь менеджемент, кроме президента Виктора Воронина. Эти ходы не были произведены одномоментно, что вызвало бы смущение, если дело касалось любой другой организации, где недовольны результатом и решили радикально сменить курс, произведя перестройку. В современном «Динамо» работают иначе и никогда не ищут логичного пути. Иначе чем объяснить отстранение генерального директора Сергея Сушко от должности в разгар селекционной компании? Формально с ним не продлили контракт. Но это слабый аргумент. Либо отодвигайте человека от серьезных дел еще в середине весны, либо дайте довести начатое хотя бы до логичного завершения.