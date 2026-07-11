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Экс-хоккеист Лукоянов избежал оплаты долгов в России из-за банкротства

Экс-игрок «Ак Барса» Лукоянов избежал оплаты долга в России в 33 миллиона рублей.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Экс-хоккеист казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Артем Лукоянов избежал оплаты задолженности почти на 33 миллиона рублей в России, потому что суд признал его банкротом, а приставы не нашли имущество, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно материалам, с августа 2023 года в отношении Лукоянова было возбуждено 12 исполнительных производств, в общей сложности со спортсмена взыскивали более 33,8 миллиона рублей задолженностей по кредитам, исполнительным документам и иным взысканиям имущественного характера.

Однако, согласно материалам, с июня по декабрь 2025 года десять производств были прекращены, из которых четыре — по причине невозможности найти имущество и шесть — из-за того, что суд в Казани признал его банкротом.

В результате сейчас приставы в рамках двух исполнительных производств взыскивают с хоккеиста в общей сложности более 800 тысяч рублей по исполнительному документу и кредитным платежам.

Обладатель Кубка Гагарина в составе казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Лукоянов был признан банкротом в конце 2024 года.

Лукоянов выступал за «Ак Барс» на протяжении 13 сезонов и провел за казанцев 780 игр в КХЛ, в которых набрал 201 очко (90 голов и 111 передач). В 2018 году он завоевал с «Ак Барсом» Кубок Гагарина. В начале августа «Ак Барс» объявил об уходе Лукоянова из клуба, генеральный менеджер Марат Валиуллин заявил, что форвард ушел из команды из-за личных проблем вне льда.