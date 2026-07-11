Экс-хоккеист Лукоянов избежал оплаты долгов в России из-за банкротства

Лукоянов выступал за «Ак Барс» на протяжении 13 сезонов и провел за казанцев 780 игр в КХЛ, в которых набрал 201 очко (90 голов и 111 передач). В 2018 году он завоевал с «Ак Барсом» Кубок Гагарина. В начале августа «Ак Барс» объявил об уходе Лукоянова из клуба, генеральный менеджер Марат Валиуллин заявил, что форвард ушел из команды из-за личных проблем вне льда.