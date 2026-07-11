Блажиевский и Тертышный стали игроками московского «Динамо»

Контракт с 32-летним Блажиевским рассчитан на два года. В сезоне-2025/26 защитник сыграл 78 матчей и набрал 18 очков (5 голов + 13 передач) за омский «Авангард». Всего в КХЛ на его счету 680 игр и 142 балла (42+100).