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Блажиевский и Тертышный стали игроками московского «Динамо»

«Динамо» объявило о переходе Блажиевского и Тертышного.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Защитник Артем Блажиевский и нападающий Никита Тертышный стали игроками московского «Динамо», сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Контракт с 32-летним Блажиевским рассчитан на два года. В сезоне-2025/26 защитник сыграл 78 матчей и набрал 18 очков (5 голов + 13 передач) за омский «Авангард». Всего в КХЛ на его счету 680 игр и 142 балла (42+100).

С 28-летним Тертышным был подписан однолетний контракт. В минувшем сезоне игрок выступал за владивостокский «Адмирал», за 55 матчей нападающий записал в свой актив 22 очка (9+13). В активе спортсмена 293 встречи и 128 баллов (59+69).