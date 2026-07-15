Клуб без интереса: более 100 российских хоккеистов остаются без контрактов

По сравнению с прошлым межсезоньем в нынешнем кажется, что знаменитых хоккеистов в подвешенном состоянии меньше, хотя без звезд в таких списках почти никогда не обходится. Никак не могут подписать новые контракты Владимир Тарасенко и Евгений Дадонов, но они обычно никуда не торопятся. Тарасенко в который раз поменял агента, а это значит, что работу он найдет. Дадонову уже 37 лет — ему нужны сильные аргументы для того, чтобы переехать в Челябинск, а там его ждут. Но ветеран до последнего будет искать варианты в НХЛ.