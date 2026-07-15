Клуб без интереса: более 100 российских хоккеистов остаются без контрактов

За несколько недель до начала предсезонных сборов клубов КХЛ без контрактов остаются более 100 российских хоккеистов, сыгравших в прошлом сезоне хотя бы один матч в лиге или лишившихся соглашений с клубами НХЛ. Речь идет только о неограниченно свободных агентах. Еще около трех десятков игроков находятся в статусе ограниченно свободных агентов и продолжают переговоры с клубами. Почему рынок оказался в столь необычной ситуации — в материале «Известий».
Вернется ли Дадонов в «Трактор»
По сравнению с прошлым межсезоньем в нынешнем кажется, что знаменитых хоккеистов в подвешенном состоянии меньше, хотя без звезд в таких списках почти никогда не обходится. Никак не могут подписать новые контракты Владимир Тарасенко и Евгений Дадонов, но они обычно никуда не торопятся. Тарасенко в который раз поменял агента, а это значит, что работу он найдет. Дадонову уже 37 лет — ему нужны сильные аргументы для того, чтобы переехать в Челябинск, а там его ждут. Но ветеран до последнего будет искать варианты в НХЛ.
Некоторые ребята из-за океана уже договорились вернуться в Россию, только об этом пока не объявлено. По слухам, Даниил Мироманов и Николай Кныжов окажутся в СКА. Осталось дождаться официальных новостей. А что будут делать такие хоккеисты, как Иван Просветов, Матвей Петров или Артем Гурьев, — непонятно. Права на Просветова принадлежат ЦСКА, голкипер им не нужен, но и отдавать его потенциальным конкурентам они не собираются. Матвей Петров и Артем Гурьев находятся в статусе неограниченно свободных агентов, однако наиболее вероятным вариантом для них выглядят двусторонние контракты с клубами КХЛ.
Кузнецов и другие ветераны
Главным лотом на российском рынке остается Евгений Кузнецов. Практически не вызывает сомнений, что следующий сезон нападающий проведет в КХЛ. Предложения у него есть, причем сразу от нескольких клубов, однако переговоры пока затягиваются. Не исключено, что окончательная определенность наступит уже к началу августа.
Сам Кузнецов не скрывал, что расстроился — он хотел остаться в «Салавате», где быстро нашел общий язык с главным тренером Виктором Козловым и стал своим в коллективе. Но в Уфе хотели видеть в нем центрфорварда первых двух троек, на которого можно положиться в любой момент. За полсезона в «Салавате» же бывали моменты, когда Кузнецов неожиданно не мог выйти на матч. В клубе сглаживали конфликты: играй Евгений в другом месте, вполне вероятно, что до плей-офф контракт с ним уже бы расторгли. Но в «Салавате» понимали, что в определенный момент Кузнецов может помочь, а заменить после дедлайна его уже некем.
«Нефтехимик» интересовался Кузнецовым еще до его перехода в Уфу. Сейчас состав нижнекамцев укомплектован, за исключением позиции центрфорварда в топ-6, но пока возможности клуба и запросы игрока не совпадают. Также у Евгения на руках есть предложение из минского «Динамо»: по информации «Известий», игроку могут дать оклад в 35 млн рублей в год, а также очень неплохие бонусы. При этом агент форварда Шуми Бабаев заявил, что ведет переговоры с четырьмя-пятью клубами, а вариант с минчанами — приоритетный.
Сам Кузнецов недавно успел поиграть в любительском турнире за океаном с нападающим минского «Динамо» Сэмом Энэсом, лучшим бомбардиром КХЛ минувшего сезона. Не секрет, что у американского форварда есть влияние и на процесс комплектования минчан, при этом у команды до сих пор нет главного тренера — менеджеры могут взять ответственность за трансфер на себя. Кузнецов же должен хорошо влиться в тройку с Энэсом и Алексом Лиможем: все трое — креативные нападающие с высоким игровым интеллектом.
Формально на рынке остается Александр Барабанов. Но уже ясно, что форвард подпишет контракт с «Автомобилистом» и станет самым дорогим игроком КХЛ с зарплатой в 120 млн рублей — это сумма вместе с рекламным контрактом, который теперь официально разрешен лигой.
Есть хоккеисты в непонятном статусе. Ни Сергей Шумаков, ни Антон Бурдасов, ни Александр Бурмистров не объявляли о том, что завершили карьеру. Но интереса к ним в лиге нет, хотя ветеранов приглашают иногда в последнюю минуту. Удивляет, что к самостоятельным тренировкам приступил Илья Каблуков. Пару недель он был в должности ассистента генерального менеджера «Драконов», но у китайцев всё быстро меняется, и теперь Илья снова ждет вариантов.
В нынешнее межсезонье среди свободных агентов особенно много возрастных игроков, которым будет непросто найти новые команды. По имеющейся информации, «Амур» долго уговаривал Евгения Грачева завершить карьеру и перейти на работу в клубную систему и в итоге стороны пришли к соглашению. Сложности с поиском нового клуба могут возникнуть также у Павла Дедунова, Андрея Локтионова, Кирилла Рассказова и Романа Рукавишникова.
Вместо известных россиян — непонятные легионеры
Меньше всего на рынке вратарей. Но там удивительная ситуация. Например, Тимур Билялов хочет остаться в Казани, но не может договориться о новом контракте. При этом разница в сумме небольшая, а Тимур сильно рискует, если «Ак Барс» внезапно договорится с «Торонто» об аренде Артура Ахтямова. Других вариантов у Билялова нет, а три сильных вратаря клубу из Татарстана не нужны.
Не может найти работу Андрей Кареев, без предложений Андрей Тихомиров, а Дмитрий Шикин заканчивал еще в прошлом сезоне, только «Драконы» оказались в сложнейшей ситуации и в экстренном порядке подписали контракт. Формально на рынке еще Игорь Бобков, но он пропустил год, так что его никуда не рассматривают.
Есть несколько защитников, которые внезапно оказались без работы. Без контрактов Егор Зайцев, Артём Земченок, Ярослав Дыбленко. Последний недавно в интервью заявил, что не хочет оставаться в «Амуре», так как планирует попасть в команду, которая бьется за Кубок Гагарина. Но интереса к нему нет, а о чем он говорил — непонятно.
Участники КХЛ ищут защитников, центров, но не обращают внимание на неограниченно свободных агентов. Зато приглашают непонятных людей из европейских лиг и АХЛ. Впрочем, на рынке еще полно иностранцев, которые прошлый сезон провели в нашей лиге, а сейчас без работы.
— На месте руководителей большинства клубов я бы не стал питать иллюзий, что к нам приедут лучшие бомбардиры плей-офф АХЛ, — сказал генменеджер «Торпедо» Евгений Забуга. — Все, кто мог бы стать топовыми игроками у нас, там получают по $500 тыс. в год. Соответственно, для того чтобы привезти их сюда, эта сумма должна быть увеличена вдвое. А давать такие суммы не каждый менеджер рискнет.
При этом он заявил, что 9 из 10 хоккеистов, которых вел скаутский отдел клуба, подписали новые контракты в Северной Америке.
Обратить внимание на воспитанников
Яркий пример — американский нападающий Винни Леттьери, к которому в КХЛ был серьезный интерес. Но обладатель Кубка Колдера в составе фарм-клуба «Торонто» остался в системе «Мэйпл Лифс», причем его зарплата не будет меняться в зависимости от того, играет он в НХЛ или в АХЛ. Леттьери гарантированно получит $850 тыс. в год — около 65 млн рублей по нынешнему курсу. Да, есть разница в налогах, но она не настолько существенная.
Такая ситуация серьезно осложняет комплектование составов и уже заметно влияет на внутренний рынок. Во многом именно этим объясняются крупные контракты, которые получили Илья Карпухин в «Автомобилисте» и Нэйтан Тодд в «Металлурге». В «Ак Барсе» решили не участвовать в гонке зарплат, рассчитывая найти усиление за океаном. Однако этот план едва не сорвался: достойной замены долго не удавалось найти. В итоге казанский клуб договорился о подписании Кевина Лабанка, который дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне в составе «Шанхая».
Североамериканцы составляют значительную основу состава «Шанхая», минского «Динамо» и «Барыса», которые не ограничены лимитом в пять легионеров, как российские клубы. И по ним нынешняя ситуация бьет сильнее всех. В Минске еще даже не определились с главным тренером, но при этом всерьез рассматривают кандидатуру покинувшего ЦСКА нападающего Гарднера, который за весь сезон забросил одну шайбу. В «Барысе» же решили сохранить большинство иностранцев, игравших за команду в минувшем сезоне, — при этом тех же Морелли и Маккошена изначально оставлять не планировали, зато расторгли Райли Уолша.
При этом в КХЛ приехали уже три европейских игрока, никогда прежде в лиге не выступавших, — «Трактор» подписал норвежского вратаря Хенрика Хаукеланда, СКА — шведского нападающего Линуса Вайссбака, а «Шанхай» договорился с чешским форвардом Мартином Фрком. Все игроки достаточно опытные и при этом не слишком зависимые от мнения на родине. Того же Хаукеланда сложно запугать невызовом в сборную — с ней он добился максимума, выиграв бронзу на последнем чемпионате мира. Вайссбак же за нее вообще толком не играл. И чем больше европейцев едут в КХЛ, тем проще будет приглашать остальных.
Отказ большинства североамериканцев — отличный повод больше доверять собственной молодежи. В системе того же «Ак Барса» есть игроки, которые уже засиделись в ВХЛ и заслужили полноценное место в основе. Для них сложившаяся ситуация только во благо. И если они и перспективная молодежь в других командах заиграют, большой необходимости пристально сканировать североамериканский рынок следующим летом уже не будет.
Алексей Шевченко, Артур Хайруллин