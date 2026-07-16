Алибек и Саркенов вернулись в систему «Барыса»

Алибек в минувшем сезоне заработал 32 (12+30) балла в 46 матчах за «Филадельфию Ребелс», выступающую в NAHL. Саркенов защищал цвета «Спокан Чифс» в WHL, на его счету 14 (6+8) очков в 46 встречах, включая плей-офф.