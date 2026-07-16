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Алибек и Саркенов вернулись в систему «Барыса»

Нападающие Абзал Алибек и Асанали Саркенов вернулись в систему «Барыса», сообщила пресс-служба казахстанского клуба.

Источник: hcbarys.kz

Двухсторонние соглашения с форвардами рассчитаны на один сезон, до 31 мая 2027 года.

20-летние Алибек и Саркенов — выпускники ДЮСШ «Барыс». Последние два года они провели в североамериканских лигах.

Алибек в минувшем сезоне заработал 32 (12+30) балла в 46 матчах за «Филадельфию Ребелс», выступающую в NAHL. Саркенов защищал цвета «Спокан Чифс» в WHL, на его счету 14 (6+8) очков в 46 встречах, включая плей-офф.

В сезоне-2025/26 «Барыс» набрал 54 очка в FONBET регулярном чемпионате КХЛ и занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, не попав в плей-офф.