Овечкин: Последняя игра в хоккее у меня будет за московское «Динамо»

40-летний Овечкин летом подписал контракт с «Вашингтоном» на один сезон. На данный момент он продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ с учетом плей-офф. По этому показателю Гретцки сейчас опережает Овечкина на 10 шайб — 1016 против 1006.
— Есть такой миф, что как только вы побьете рекорд, то вы поедете в Россию играть? Это возможно?
— Во-первых, надо сначала побить. Но у меня контракт на год. Как я могу все бросить.
— Мне кажется, что вам все, что угодно разрешат.
— Я сам себе это не разрешу. Но последняя игра в хоккее у меня будет за московское «Динамо».
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