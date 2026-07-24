Разделяй и участвуй: Панарин и Сергачёв собрали команды звезд НХЛ и КХЛ

«Признаюсь, я очень сильно жду этого дня, — цитирует Овечкина пресс-служба организаторов “Матча года”. — Уверен, что посмотреть игру придет очень много болельщиков и любителей хоккея. И у нас получится настоящий праздник, причем для всех: и для спортсменов, и для зрителей. Кстати, в Петербург вместе со мной приедут моя супруга Анастасия и двое наших сыновей».