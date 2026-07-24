Разделяй и участвуй: Панарин и Сергачёв собрали команды звезд НХЛ и КХЛ

На «СКА Арене» 25 июля состоится третий благотворительный «Матч года. Все звезды хоккея». Впервые команды не будут разделены по лигам: составы самостоятельно сформировали капитаны Артемий Панарин и Михаил Сергачёв. Идею изменить привычный формат, как рассказал «Известиям» Панарин, предложил Александр Овечкин. Как и в предыдущие годы, все средства, вырученные от матча, направят на поддержку благотворительных фондов. Подробности — в материале «Известий».
Как появился «Матч года»
Проект стартовал летом 2024 года по инициативе российских хоккеистов, выступающих в НХЛ и КХЛ. Организаторами стали компания Arena Play Артемия Панарина, «Сектор 98» Михаила Сергачёва и креативная студия Juice. Концепция остается неизменной: собрать на одном льду лучших российских хоккеистов, выступающих по обе стороны океана, и провести благотворительный матч, который даст болельщикам возможность увидеть звезд вместе вне официального сезона.
По итогам прошлогодней встречи удалось собрать 30 млн рублей. Средства, вырученные от продажи билетов и партнерских программ, направили на поддержку благотворительных фондов. Именно социальная составляющая остается главным отличием проекта от традиционных Матчей звезд.
После двух проведенных матчей проект стал одним из заметных событий хоккейного межсезонья. Первые две встречи прошли в Москве, а в 2026 году игру впервые примет Санкт-Петербург.
Выбор «СКА Арены» выглядит закономерным. Это крупнейшая хоккейная арена в мире, способная принять около 23 тыс. зрителей. Кроме того, Санкт-Петербург давно считается одним из главных хоккейных городов России, где традиционно высокий интерес к подобным событиям.
Для самой «СКА Арены» проведение «Матча года» станет одним из самых масштабных спортивных мероприятий нынешнего лета.
Новый формат
Главным изменением третьего «Матча года» станет формат встречи. Если в предыдущие разы друг другу противостояли сборные российских игроков НХЛ и КХЛ, то теперь организаторы отказались от разделения по лигам. Команды сформировали два капитана — Артемий Панарин и Михаил Сергачёв. В каждом составе представлены как хоккеисты НХЛ, так и лидеры клубов Континентальной хоккейной лиги, благодаря чему соперники получились максимально равными.
— Овечкин предложил сделать драфт перед «Матчем года», — отметил «Известиям» Артемий Панарин. — Михаилу Сергачёву и мне нравилось играть в формате КХЛ против НХЛ, поэтому два года играли так. Решили обновить формат, чтобы не обижать игроков КХЛ.
Матч состоится 25 июля. Помимо самой игры, зрителей ждет масштабная развлекательная программа с конкурсами, автограф-сессиями и активностями с участием хоккеистов.
«Признаюсь, я очень сильно жду этого дня, — цитирует Овечкина пресс-служба организаторов “Матча года”. — Уверен, что посмотреть игру придет очень много болельщиков и любителей хоккея. И у нас получится настоящий праздник, причем для всех: и для спортсменов, и для зрителей. Кстати, в Петербург вместе со мной приедут моя супруга Анастасия и двое наших сыновей».
Прямую трансляцию встречи проведет Первый канал. Кроме телевизионного эфира следить за матчем можно будет и на цифровых площадках вещателя.
Команда Артемия Панарина
Вратари: Сергей Бобровский, Игорь Шестеркин, Никита Серебряков.
Защитники: Дмитрий Орлов, Владислав Гавриков, Александр Никишин, Павел Минтюков, Шакир Мухамадуллин, Рушан Рафиков, Андрей Миронов, Никита Лямкин.
Нападающие: Артемий Панарин (капитан), Кирилл Капризов, Матвей Мичков, Валерий Ничушкин, Марат Хуснутдинов, Максим Цыплаков, Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин, Максим Шалунов, Александр Барабанов, Александр Жаровский, Матвей Гридин.
Команда Михаила Сергачёва
Вратари: Илья Сорокин, Ярослав Аскаров, Максим Дорожко.
Защитники: Михаил Сергачёв (капитан), Александр Романов, Иван Проворов, Илья Любушкин, Дмитрий Симашев, Даниил Пыленков, Егор Яковлев, Григорий Дронов.
Нападающие: Александр Овечкин, Алексей Протас, Кирилл Марченко, Павел Бучневич, Василий Подколзин, Константин Окулов, Прохор Полтапов, Михаил Мальцев, Николай Голдобин, Владимир Ткачев, Артем Галимов, Егор Сурин.
Дмитрий Гарин