18 шайб, лакросс-гол и хет-трик Мичкова, победа Овечкина. Как прошел Матч года

В этот раз благотворительная встреча впервые прошла за пределами Москвы — на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Сменой места нововведения не ограничились. Организаторы отказались от прежнего противостояния НХЛ и КХЛ, разделив участников на две смешанные команды под капитанством Сергачева и Панарина.