18 шайб, лакросс-гол и хет-трик Мичкова, победа Овечкина. Как прошел Матч года

Российские звезды НХЛ и КХЛ устроили настоящее шоу в Матче года-2026. Команды Михаила Сергачева и Артемия Панарина забросили 18 шайб на двоих в основное время — 9:9. А в серии буллитов победу одержали партнеры защитника «Юты»: решающим стал бросок белорусского нападающего «Вашингтона» Алексея Протаса, который единственным из 14 игроков реализовал свою попытку.
Новый формат
В этот раз благотворительная встреча впервые прошла за пределами Москвы — на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Сменой места нововведения не ограничились. Организаторы отказались от прежнего противостояния НХЛ и КХЛ, разделив участников на две смешанные команды под капитанством Сергачева и Панарина.
Идея нового формата, как выяснилось, принадлежала Овечкину. Форвард «Кэпиталз», вероятно, извлек урок из прошлогодней игры, которая закончилась разгромной победой представителей западной лиги со счетом 15:3, и решил привнести немного интриги.
Составы были сформированы на драфте, который прошел по необычной системе. Команда, за которую выступит Ови, определилась жеребьевкой: Александр вытянул шар с фамилией Сергачева. Затем капитаны вместе с генеральными менеджерами Ильей Ковальчуком и Сергеем Федоровым выбрали по две пятерки, а остальных хоккеистов распределила нейросеть.
Мичков оформил хет-трик, а Протас поставил точку
Ажиотаж был огромным. Болельщики почти до отказа заполнили самую большую хоккейную арену мира. И явно не пожалели, что решили увидеть лучших хоккеистов страны вживую. Панарин обещал: «Заруба будет интересная». Так и получилось.
В первые минуты команды не форсировали события, постепенно привыкали к скоростям друг друга. Острее выглядели панаринцы, которые и открыли счет. За четыре минуты до конца первого периода Шалунов нашел на дальней штанге свободного Мичкова, а тот с близкого расстояния прошил Сорокина.
С этого момента хоккеисты будто включили форсаж. Не прошло и минуты, как счет удвоил Подколзин. Однако команда Сергачева быстро пришла в себя и до перерыва ответила тремя шайбами подряд: отличились Полтапов, Симашев и Марченко — 3:2.
В паузе зрителям не дали заскучать: развлекали музыкальными номерами, а также провели церемонию вручения ценных часов Вадиму Шипачеву в честь его тысячного очка в КХЛ (сейчас на его счету уже 1027 баллов в 1134 играх): нападающий «Салавата» получил коробку с новенькими Rolex.
В начале второго периода Марченко оформил дубль, увеличив преимущество соратников Сергачева — 4:2. Но последовал новый камбэк. Команда Панарина забросила шесть (!) шайб подряд: в протокол вписали себя Минтюков, Никишин, Мичков, Рафиков, сам Артемий и снова Мичков.
Свою третью шайбу Матвей забросил лакроссом. Примечательно, что точно такой же трюк из-за ворот форвард «Филадельфии» исполнил и в прошлогодней игре.
Под занавес периода Сергачев сократил отставание до трех голов — 5:8. А уже на старте финальной трети долгожданную шайбу забросил Овечкин. До этого Александр больше работал на партнеров, но без гола Великого шоу обойтись не могло.
Вскоре Александра поддержали Гридин и Сурин, вновь сравняв счет. После этого Яшкин вновь вывел команду Панарина вперед, но за две минуты до сирены Романов восстановил равенство — 9:9.
Команды отправились выявлять победителя в серии буллитов. И в нем сияли голкиперы Аскаров и Серебряков: вратари помешали реализовать попытки 13 участникам. Лишь Протас переиграл представителя «Авангарда» и завоевал победу для команды Сергачева и Овечкина.
Егор Сергеев