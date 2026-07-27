Ротенберг — о Матче года: «Показал величие российского хоккея»

25 июля на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге состоялся Матч года — 2026, в котором команда Михаила Сергачева в серии буллитов обыграла команду Артемия Панарина со счетом 10:9.
С помощью Матча года на благотворительные цели было собрано 50 млн рублей. Все собранные средства направлены на поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими нарушениями двигательных функций, а также на реализацию других социальных инициатив.
"Настоящий праздник хоккея в родном Санкт-Петербурге!
Матч года вновь собрал на одном льду сильнейших российских игроков из НХЛ и КХЛ. Восемнадцать голов, камбэк, ничья, серия буллитов, высочайшее мастерство и борьба до последней попытки — игра полностью оправдала свое название.
Но главный итог вечера измеряется не счетом на табло: благодаря матчу 50 миллионов рублей будут направлены на благотворительность. Именно в этом сила нашей хоккейной семьи: мы умеем не только радовать болельщиков красивой игрой, но и объединяться ради тех, кому необходима поддержка.
Этот матч еще раз показал величие российского хоккея. На нашей земле выросло огромное количество талантливых игроков — ярких, мужественных, технически одаренных, способных решать исход матча одним эпизодом.
Благодарю организаторов за приглашение. Был очень рад увидеться и пообщаться с хоккеистами, тренерами и болельщиками. Такие встречи объединяют поколения и еще раз показывают, насколько большая и дружная у нас хоккейная семья.
Отдельное спасибо болельщикам на трибунах «СКА-Арены» за теплый прием! Родной Санкт-Петербург встретил нас с невероятной энергией. Ваша поддержка чувствовалась в каждом эпизоде и сделала этот вечер особенным. Россия, вперед!" — написал Ротенберг в телеграм-канале.