Ротенберг — о Матче года: «Показал величие российского хоккея»

Но главный итог вечера измеряется не счетом на табло: благодаря матчу 50 миллионов рублей будут направлены на благотворительность. Именно в этом сила нашей хоккейной семьи: мы умеем не только радовать болельщиков красивой игрой, но и объединяться ради тех, кому необходима поддержка.