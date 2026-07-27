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«Шанхай Дрэгонс» подписал пробные контракты с Барулиным, Кошелевым и Коледовым

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс» объявил, что заключил пробные контракты с нападающими Владиславом Барулиным, Семеном Кошелевым, а также защитником Павлом Коледовым.

Источник: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

30-летний Барулин в КХЛ играл за «Амур» и «Нефтехимик», провел 222 матча, набрал 97 (45+52) очков. В прошедшем сезоне в составе нижнекамского клуба набрал 17 (7+10) очков в 40 матчах.

30-летний Кошелев выступал за ЦСКА, «Авангард», «Металлург», «Ак Барс», «Адмирал» и «Сибирь»: всего 615 матчей, 246 (116+130) очков. В сезоне-2025/26 за «Адмирал» и «Сибирь» провел 64 матча, в которых набрал 33 (13+20) очка.

31-летний Коледов защищал цвета «Сибири», «Сочи», «Локомотива», «Салавата Юлаева», «Авангарда», «Адмирала» и СКА. Всего в КХЛ сыграл 728 матчей, забросил 42 шайбы, отдал 101 передачу, заблокировал 882 броска, провел 706 силовых приемов. В прошедшем сезоне в составе «Адмирала» и СКА 52 игры, 7 (3+4) очков, 91 заблокированный бросок, 45 силовых приемов.