«Шанхай Дрэгонс» подписал пробные контракты с Барулиным, Кошелевым и Коледовым

30-летний Кошелев выступал за ЦСКА, «Авангард», «Металлург», «Ак Барс», «Адмирал» и «Сибирь»: всего 615 матчей, 246 (116+130) очков. В сезоне-2025/26 за «Адмирал» и «Сибирь» провел 64 матча, в которых набрал 33 (13+20) очка.