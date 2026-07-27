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Брылин: «Очень волнительно и ответственно стать тренером такой команды, как минское “Динамо”

Новый главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин прибыл в столицу Белоруссии и поделился первыми впечатлениями.

Источник: nhl.com

17 июля «Динамо» объявило о назначении трехкратного обладателя Кубка Стэнли главным тренером команды. Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на три года.

«Перелет прошел очень хорошо и без особых эксцессов. С нетерпением ждал, когда смогу присоединиться к тренерскому коллективу и влиться в их работу. Сам потихоньку готовился и просматривал тренировки, которые здесь проходили. Мне пересылали видео, и также я был на связи с тренерским штабом», — сказал Брылин на видео, опубликованном пресс-службой «Динамо».

Говоря о назначении, он отметил, что это волнительный и очень ответственный шаг в его карьере.

«Да, это новый этап в моей карьере. Это новый опыт. Очень интересно, волнительно. Очень ответственно стать новым тренером такой команды, такой организации, которая стремится к самым высоким целям. С нетерпением жду, когда мы сможем сыграть перед нашими болельщиками, перед полными трибунами», — добавил тренер.

Брылин начал тренерскую карьеру в качестве консультанта фарм-клуба «Нью-Джерси». С 2012 по 2022 год он был помощником главных тренеров в других командах франшизы в АХЛ. С 2022-го по 2026-й входил в тренерский штаб основной команды.