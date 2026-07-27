Брылин: «Очень волнительно и ответственно стать тренером такой команды, как минское “Динамо”

«Перелет прошел очень хорошо и без особых эксцессов. С нетерпением ждал, когда смогу присоединиться к тренерскому коллективу и влиться в их работу. Сам потихоньку готовился и просматривал тренировки, которые здесь проходили. Мне пересылали видео, и также я был на связи с тренерским штабом», — сказал Брылин на видео, опубликованном пресс-службой «Динамо».