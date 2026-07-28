Евгений Кузнецов: Для меня было честью выступать за «Трактор»

— Недавно вы надевали свитер «Трактора». Была ностальгия по времени выступления за команду?
— У меня много всяких маек, я их частенько надеваю. В принципе «Трактор» — это мой родной клуб и для меня было честью выступать за эту команду, — утверждает Кузнецов.
— Вам обидно, что в «Тракторе» не сделали вам предложение в это межсезонье?
— Почему обидно? Мне все примерно понятно, у них одно видение, у меня свое. Это спорт, здесь ничего личного.
— В «Тракторе» делали вам предложение два года назад…
— Когда я переходил в СКА, были переговоры. Так получается, повторюсь, здесь ничего личного. Я горжусь тем, что я воспитанник этого клуба. Надеюсь, что я с честью ношу это звание.