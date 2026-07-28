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Евгений Кузнецов: Для меня было честью выступать за «Трактор»

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов в разговоре с «РБ Спорт» рассказал, как воспринял решение «Трактора» не делать ему предложение в это межсезонье. Хоккеист является воспитанником челябинского клуба, он играл за «Трактор» с 2009 по 2014 год.

Источник: Рейтинг Букмекеров

— Недавно вы надевали свитер «Трактора». Была ностальгия по времени выступления за команду?

— У меня много всяких маек, я их частенько надеваю. В принципе «Трактор» — это мой родной клуб и для меня было честью выступать за эту команду, — утверждает Кузнецов.

— Вам обидно, что в «Тракторе» не сделали вам предложение в это межсезонье?

— Почему обидно? Мне все примерно понятно, у них одно видение, у меня свое. Это спорт, здесь ничего личного.

— В «Тракторе» делали вам предложение два года назад…

— Когда я переходил в СКА, были переговоры. Так получается, повторюсь, здесь ничего личного. Я горжусь тем, что я воспитанник этого клуба. Надеюсь, что я с честью ношу это звание.