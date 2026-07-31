«Задача больших игроков — создать микроклимат»

В Череповце 29 июля прошел хоккейный гала-матч, ставший прощальным для уроженца города и воспитанника «Северстали» Богдана Киселевича. Олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России и двукратный обладатель Кубка Гагарина (с ЦСКА в 2022-м и «Локомотивом» в 2025-м) в 36 лет завершил игровую карьеру. На протяжении многих лет защитник считался одним из сильнейших игроков своего амплуа в КХЛ. На матче был и нынешний главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, под руководством которого Киселевич выступал за армейский клуб в 2014—2021 годах (с перерывом на сезон в НХЛ), а затем в первой половине 2025-го — за «Локомотив».
Кроме того, Игорь Валерьевич отвечал за работу с защитниками в штабе Олега Знарка в сборной России на бронзовом чемпионате мира-2017 и золотой Олимпиаде-2018 в Корее, где играл Богдан. В интервью «Известиям» Никитин охарактеризовал игровые и человеческие качества Киселевича, рассказал о строительстве чемпионской команды в ЦСКА, куда он вернулся год назад из Ярославля, дойдя в прошлом сезоне до второго раунда Кубка Гагарина, а также прокомментировал возможный интерес к многолетнему нападающему клуба Владиславу Каменеву, который в марте 2025 года был вынужден прервать карьеру после обнаружения в его допинг-пробе запрещенного препарата. В начале июля РУСАДА дисквалифицировало хоккеиста на два года, поэтому вернуться в КХЛ он сможет только следующей весной.
— Вы прошли с Киселевичем большой путь в нескольких командах. Каким он запомнился вам как игрок и как человек?
— Само то, что мы с ним так много прошли вместе, уже говорит о многом. Богдан выдержал требования, которые предъявляют и хоккей, и тренерский штаб, и команды, в которых он играл. А они всегда ставили перед собой самые высокие задачи. Без характера, целеустремленности, мастерства и человеческих качеств это невозможно сделать. Но Богдан, будучи целостной личностью, сумел добиться больших успехов.
— В позапрошлом сезоне Киселевич перешел к вам в ярославский «Локомотиве», где за полгода сыграл очень мало матчей, после чего решил завершать карьеру. Как он воспринимал почти полное отсутствие игрового времени?
— Как умный человек он понимал ситуацию, в которой оказался, и цели, которые перед ним ставили как перед опытным игроком, даже если он проводил на льду не так много времени. Он с этим очень хорошо справился. И я думаю, тоже стал важной частью того «Локомотива», который выиграл Кубок Гагарина.
— Многие считают, что, даже не играя в плей-офф, он привнес в раздевалку нужную атмосферу. Насколько это соответствует действительности?
— Это мнение не просто имеет право на существование — оно имеет место быть. Очень непросто сохранять позитивный искренний настрой, заряженность на результат команды, мало играя. Не каждый это сможет сделать.
— Какие игровые качества Киселевича как защитника в первую очередь выделите?
— Богдан очень хорошо чувствует себя в углах, в единоборствах, на пятаке. У него есть фундаментальные качества защитника, которые позволяют играть в командах, перед которыми стоят серьезные задачи.
— Он как-то выделялся в сборной на победной Олимпиаде-2018 в Корее и при подготовке к ней? Каков его вклад в тот триумф?
— Дело в том, что задача больших игроков в больших командах — создать микроклимат, не выделяясь, но являясь важной частью коллектива. И то олимпийское золото как раз является результатом командной работы. Хотя понятно, что всегда есть свои герои, есть право на чудо, которое тогда случилось (в финальном матче Олимпиады-2018 против Германии Россия ушла от поражения за минуту до конца основного времени благодаря голу Никиты Гусева в меньшинстве и выиграла в овертайме (4:3). — Ред.). Но это результат команды, причем не только тех ребят, которые были на льду, но и тренерского штаба, и обслуживающего персонала — очень много людей, которые не просто переживали за дело, но и создавали атмосферу, условия для успеха.
— В каком качестве вы видите Богдана после завершения карьеры хоккеиста? Тренера?
— Я не хотел бы даже гадать, что у него в голове. Но уверен, Богдан может себя реализовать. Он всегда был вдумчивым, целеустремленным. И самое главное — он всегда учился и продолжает учиться. Это важные качества для молодого человека, которым Богдан и является — для него-то жизнь только начинается.
— Чего вы ждете от скорого начала предсезонки ЦСКА? Чувствуете, что за год команда привыкла к вашим требованиям?
— Да, мы прошли через противостояния с хорошими соперниками — это была достаточно хорошая школа для ребят в течение сезона. Тот, кто смог ее пройти, не сломаться и остаться самим собой, сейчас будет готовиться с нами к новому сезону. Кроме того, мы сделали небольшие приобретения. В общем, процесс идет.
— Нужны еще приобретения?
— У нас задача — начать предсезонку, проверить ближайший резерв и тот костяк, который сейчас есть.
— В начале июля наконец появилась определенность в отношении Владислава Каменева, которого ЦСКА лишился еще до вашего возвращения в клуб. Теперь с учетом срока дисквалификации он сможет вернуться в КХЛ только следующим летом. Вы обсуждали с руководством клуба, насколько Каменев интересен в перспективе? Вам лично хотелось бы с ним поработать?
— Да, мы с Владом постоянно на связи и обсуждаем, скажем так, план действий, то, как всё дальше будет складывается. Не от нас и не от него одного всё зависит. Но в целом мы держим Каменева в сфере интересов.
— В первые сезоны в «Локомотиве» вы часто говорили о необходимости привить команде победный менталитет и рабочую этику. Менее чем за четыре года этот подход принес результат — победу в Кубке Гагарина. Сейчас в ЦСКА процесс идет с похожей скоростью?
— Это игры покажут и результаты в плей-офф. Мы предполагаем, а Господь располагает. Процесс идет. Конечно, хотелось бы, чтобы это было быстрее, но жизнь покажет.
Алексей Фомин