«Задача больших игроков — создать микроклимат»

— Дело в том, что задача больших игроков в больших командах — создать микроклимат, не выделяясь, но являясь важной частью коллектива. И то олимпийское золото как раз является результатом командной работы. Хотя понятно, что всегда есть свои герои, есть право на чудо, которое тогда случилось (в финальном матче Олимпиады-2018 против Германии Россия ушла от поражения за минуту до конца основного времени благодаря голу Никиты Гусева в меньшинстве и выиграла в овертайме (4:3). — Ред.). Но это результат команды, причем не только тех ребят, которые были на льду, но и тренерского штаба, и обслуживающего персонала — очень много людей, которые не просто переживали за дело, но и создавали атмосферу, условия для успеха.