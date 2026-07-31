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Гарднер о переходе в «Динамо»: «Минск — прекрасный город, у команды классные болельщики»

Форвард Ретт Гарднер поделился эмоциями от перехода в минское «Динамо».

Источник: AP 2024

30-летний канадец перешел в команду в результате обмена с ЦСКА.

«Минск — прекрасный город! У “Динамо” классные болельщики. Я прочувствовал, что играть здесь в составе команды гостей, очень непросто. Но теперь буду с другой стороны. Я знал нескольких ребят прежде. С Сэмом [Энасом] и Алексом [Лиможем] пересекались в матчах АХЛ. Я в большом предвкушении перед встречей с парнями. Я думаю, что главная задача — помогать команде выигрывать. Нужно немного перестроиться и стать лучше, чем в прошлом году», — приводит слова Гарднера пресс-служба минского клуба.

В сезоне-2025/26 Гарднер набрал 10 (1+9) очков в 65 матчах FONBET регулярного чемпионата КХЛ. В 9 играх плей-офф он отдал 1 результативную передачу.