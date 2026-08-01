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«Салават Юлаев» объявил об уходе обладателя Кубка Стэнли Кузнецова

«Салават Юлаев» объявил об уходе обладателя Кубка Стэнли нападающего Кузнецова.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» объявил об уходе из команды обладателя Кубка Стэнли нападающего Евгения Кузнецова.

В мае агент хоккеиста Шуми Бабаев сообщил РИА Новости, что форвард покинет «Салават Юлаев».

Кузнецов выступал в составе клуба с января. За это время нападающий провел за клуб 19 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 18 очков (6 голов + 12 передач). Также на его счету гол и передача в 7 играх плей-офф.

Кузнецов выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном» в 2018 году, также он завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.