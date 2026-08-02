Вратарь «Коламбуса» Иванов подписал однолетний контракт с СКА.

«За плечами у Сережи — все ступени клубной системы, Кубок Харламова и успешный сезон в основе. В прошлом чемпионате он отразил 92,8% бросков и 4 раза сыграл на ноль. Ждем классной игры и еще более крутой статистики в будущем сезоне», — говорится в заявлении.