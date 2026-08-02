Вратарь «Коламбуса» Иванов подписал однолетний контракт с СКА.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Вратарь Сергей Иванов подписал контракт с петербургским СКА сроком на один сезон, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Иванов продолжит выступать за СКА на правах аренды.
«За плечами у Сережи — все ступени клубной системы, Кубок Харламова и успешный сезон в основе. В прошлом чемпионате он отразил 92,8% бросков и 4 раза сыграл на ноль. Ждем классной игры и еще более крутой статистики в будущем сезоне», — говорится в заявлении.
В июле клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» подписал двухлетний контракт новичка с Ивановым, но сообщил, что голкипер проведет сезон-2026/27 в КХЛ.
Иванову 22 года, он был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ 2022 года под общим 138-м номером (5-й раунд). В минувшем сезоне он провел 31 матч в составе СКА, одержал 14 побед и четыре раза отыграл на ноль.
Всего в КХЛ, где он также выступал за «Адмирал» из Владивостока и «Сочи», Иванов провел 110 матчей, в которых оформил 9 шатаутов и одержал 35 побед.