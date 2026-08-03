КХЛ блокирует главный трансфер СКА? Переход Глотова может сорваться из-за махинаций с зарплатой

Но состоится ли оно? После того как СКА отдал за Глотова около 90 миллионов, казалось, что дело в шляпе. Мало что могло помешать петербуржцам рисовать Василия в своем составе после того, как удалось договориться с «Трактором». В Челябинске вряд ли бы расстались с форвардом, даже несмотря на его противоречивый сезон. Однако сокращение бюджета вынудило уральцев скинуть 70-миллионный контракт Глотова туда, где его могут потянуть. Вот только для этого в СКА и «Тракторе» выбрали нетривиальный метод взлома регламента.