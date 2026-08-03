КХЛ блокирует главный трансфер СКА? Переход Глотова может сорваться из-за махинаций с зарплатой

Прошлым летом, когда СКА активно избавлялся от наследия Романа Ротенберга, кому-то могло показаться, что армейцы заметно снизили свои амбиции. Говорили даже о значительном сокращении бюджета. Петербуржцы, действительно, затянули пояса, но их прежние траты были настолько велики, что даже после ужимания они остались топ-клубом. Что и подтверждает текущее межсезонье, когда СКА чуть ли не активнее всех орудует на трансферном рынке. Вот только главное приобретение петербуржцев находится на грани срыва.
Данил Аймурзин, Василий Атанасов, Захар Бардаков и швед Линус Вайссбах — игроки статусные и перспективные, а приезд скандинава в Россию вообще вызвал широкий резонанс на его родине. Однако даже на фоне лидера «Северстали», любимчика Игоря Ларионова времен «Торпедо» и вернувшегося в Россию энхаэловца, самым громким трансфером СКА впору было признавать Василия Глотова. И пусть минувший сезон ему, как и всему «Трактору», не особо удался, Глотов — топовый форвард по меркам нашего чемпионата.
Возвращение Глотова в Санкт-Петербург спустя полтора года после обмена на Илью Карпухина выглядело безоговорочным достижением нового менеджмента СКА. Еще в моменте той сделки было плохо объяснимо решение Романа Ротенберга отдать одного из сильнейших своих форвардов. Более того, считалось, что Глотов — любимчик главного тренера и одного из боссов армейцев. Однако в какой-то момент Василий разочаровал Романа Борисовича.
Камбэк несправедливо изгнанного форварда — это не только успех менеджмента, но и благоприятное развитие событий для самого Василия. Дело в том, что, хотя он сам и родом из Барнаула, именно с Питером связана большая часть его карьеры. Прошлым летом ему заблокировали доступ в «Хоккейный город», хотя Глотов каждое межсезонье тренируется в Северной столице. Здесь он играл в МХЛ, сюда же возвращался после периода в Северной Америке. Нынешнее пришествие форварда в город на Неве уже четвертое.
Но состоится ли оно? После того как СКА отдал за Глотова около 90 миллионов, казалось, что дело в шляпе. Мало что могло помешать петербуржцам рисовать Василия в своем составе после того, как удалось договориться с «Трактором». В Челябинске вряд ли бы расстались с форвардом, даже несмотря на его противоречивый сезон. Однако сокращение бюджета вынудило уральцев скинуть 70-миллионный контракт Глотова туда, где его могут потянуть. Вот только для этого в СКА и «Тракторе» выбрали нетривиальный метод взлома регламента.
Для того чтобы зарплата Глотова не падала полностью под потолок зарплат, его не стали менять напрямую из «Трактора» в СКА. Вместо этого челябинцы расторгли с ним контракт, а Василий подписался с… фарм-клубом черно-белых. Побыв недолго игроком «Челмета», Глотов формально отправился в другую команду ВХЛ. Обмен в «СКА-ВМФ» состоялся еще 1 июля. Планировалось, что он расторгнет контракт с питерским фармом и заключит соглашение с главной командой уже на куда меньшие деньги. Вот только здесь и случилась загвоздка.
СКА, претендуя на Глотова, решил воспользоваться схемой, которую уже использовал ранее. Пусть и не 1 в 1. Перед тем как с кем-то расстаться, петербуржцы ссылали жертву в ВХЛ. Иногда это было связано с воспитательно-наказательными целями, но иногда — с экономическими. Как, например, год назад с Ильей Карпухиным, которого отправили в Казань через фарм-клуб.
Сегодня СКА тоже отправлял Бреннана Метелла в «СКА-ВМФ» в это межсезонье, перед тем как он отправился в «Шанхайские Драконы». То, что американский защитник покинул состав армейцев, остался в Санкт-Петербурге и будет соседствовать с бывшими одноклубниками на «СКА Арене», не вызывало особых вопросов, в том числе у КХЛ. Наши источники уверяют, что сделано это было ради того, чтобы расчистить потолок зарплат у СКА. Менелл должен был находиться в команде ВХЛ, пока не найдет новое место работы.
В любом случае все эти примеры — попытка уйти от штрафных санкций за расторжение контракта. Ведь если это делает команда КХЛ, то сумма компенсации идет ей под потолок. Тогда как схема с расторжением через ВХЛ выглядела до недавних пор свежо. Кажется, что обход регламента благодаря многочисленным лазейкам — это бесконечный процесс. При этом кейс Глотова все же имеет отличие.
Глотов не просто расторг контракт через ВХЛ. Он стал частью этой легальной, но все же подозрительной схемы. И главное — захотел подписать контракт с клубом КХЛ после того, как расторг соглашение с командой ВХЛ той же системы. Это его отличает от Карпухина и Менелла. При этом регламент лиги о таких различиях в поведении напрямую не говорит. В неведении находятся не только болельщики и журналисты, но и руководители клубов.
В последнее время КХЛ подходит более щепетильно к тем или иным спорными трансферам. Лига негативно отнеслась к массовым переподписаниям контрактов у игроков «Локомотива», хотя это и было предусмотрено регламентом, а Ярославль это заслужил победой в Кубке Гагарина. КХЛ под микроскопом рассматривает сделки и «Авангарда», которые порой тоже выглядят подозрительно из-за своей низкой ценности.
Обмен Глотова — следующий кейс, который может перевернуть менеджерскую игру в КХЛ. Если его запретят, то впору будет говорить об исключительном событии и поводе иначе относиться к подобным сделкам. Если нет, то созданные бюрократические проблемы тоже могут кого-то отпугнуть, но вряд ли сделают нашу лигу другой. В любом случае такое внимательное отношение КХЛ к отдельным сделкам — повод для дискуссии.
Дмитрий Ерыкалов