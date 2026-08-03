Кузнецову пора вернуться в «Трактор». Сейчас или уже никогда

Воссоединения Кузнецова и «Трактора» все ждали сразу после завершения карьеры в НХЛ. Сюжет вырисовывался кинематографичным во всех смыслах. Однако Кузнецов всегда считался особенным человеком. Вот и в 2024 году он сделал неординарный выбор: договорился о четырехлетнем контракте в СКА на гигантские деньги. Их он, как все знают сейчас, не получил: после свержения Романа Ротенберга завершился и питерский роман Кузнецова. А дальше — недолгая любовь с Андреем Разиным в «Металлурге» и пока что свой постэнхаэловский прайм в Уфе.