Кузнецову пора вернуться в «Трактор». Сейчас или уже никогда

Центральный нападающий — самая дефицитная позиция на рынке КХЛ после вратарей. Пожалуй, каждый клуб в межсезонье был заинтересован в усилении этого амплуа. Выбор у генменеджеров невелик, особенно среди опытных российских игроков, подходящих по мастерству для топ-6. Такие форварды разлетаются быстрее, чем 95-й бензин в регионах. Единственным по-настоящему ценным лотом рынка на начало августа остается Евгений Кузнецов.
Оставим в прошлом тянущийся шлейф проблем челябинца. После возвращения в Россию он сменил три клуба и, если не завышать ожидания от игры экс-энхаэловца, доказал, что все еще способен приносить пользу в определенной роли. Кузнецов летом 2026 года уже не первый центр топ-команды, который заберет все ключевые отрезки и большинство. Скорее Евгений все больше вжился в роль форварда-функции. Идеальнее всего ее раскрыл Виктор Козлов: в Уфе Кузнецов выдал классный отрезок и по статистике, и по содержанию.
Тренер был не против продлить сотрудничество, но в клубе посчитали, что им с Кузей не по пути. Однако попрощались с форвардом только 1 августа. Публикация «Салавата Юлаева» запустила волну инсайдов о том, где окажется Евгений. Своего последнего слова в КХЛ обладатель Кубка Стэнли еще не сказал. И кажется, сейчас наступил идеальный момент для возвращения в Челябинск. В родной город и клуб, который дал Евгению дорогу в большой хоккей.
Воссоединения Кузнецова и «Трактора» все ждали сразу после завершения карьеры в НХЛ. Сюжет вырисовывался кинематографичным во всех смыслах. Однако Кузнецов всегда считался особенным человеком. Вот и в 2024 году он сделал неординарный выбор: договорился о четырехлетнем контракте в СКА на гигантские деньги. Их он, как все знают сейчас, не получил: после свержения Романа Ротенберга завершился и питерский роман Кузнецова. А дальше — недолгая любовь с Андреем Разиным в «Металлурге» и пока что свой постэнхаэловский прайм в Уфе.
Сейчас Кузнецов без команды. Но он еще хочет играть и продолжает гореть хоккеем, как показал плей-офф за «Салават Юлаев». Один только спасительный гол за 4,5 секунды до конца основного времени шестого матча с «Автомобилистом» чего стоит! В Уфе Евгений был мотивирован: помогли окружение, подходящее ему по духу, и работа Козлова. Новую порцию мотивации форвард способен отыскать дома. Переходя в «Металлург», Евгений подчеркивал важность близости семьи. Возможность порадовать родных своей игрой вживую должна стать для Кузнецова искрой, которая продлит его карьеру еще как минимум на сезон.
«Трактор» в нынешнее межсезонье не разбрасывается деньгами. На замену лидерам пришли рабочие игроки и молодежь. Некоторыми хоккеистами, как тот же Григорий Дронов, челябинцы не готовы были торговать, но, например, Василия Глотова и Егора Коршкова отпустили через обмены. Сейчас «Трактору» жизненно необходим новый лидер в атаке. Фигура! Форвард, вокруг которого будет строиться большинство, который умеет переламывать игры практически в одиночку. Кузнецов в своей оптимальной форме идеально подходит под это описание. Деньги не должны стать проблемой. Евгений не в той позиции, чтобы завышать цену, тем более для родного клуба.
Контракт со СКА серьезно обрушил акции Евгения для челябинцев. Особенно гневные болельщики называли его предателем. Однако осталось много фанатов, которые уважают Кузю и будут несказанно рады его возвращению домой. Среди них и первые лица региона, имеющие отношение к хоккею. Когда, если не сейчас, воплотить в жизнь давнее обещание и исполнить свой последний танец в Танкограде?
Михаил Скрыль