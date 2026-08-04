В ЦСКА вернулся обладатель Кубка Гагарина, а Широков стал скаутом. Главные трансферы КХЛ последней недели

Нельзя сказать, что в «Динамо» он не был активен и отбывал номер. Но от личной статистики никуда не деться. Я был уверен, что игроку поможет отъезд в другой город. Такая перезагрузка, например, благотворно повлияла на Андрея Светлакова в Челябинске и Михаила Григоренко в Санкт-Петербурге. Сам Мамин хотел остаться в столице, поэтому региональные клубы, проявлявшие было к нему интерес, быстро меняли свои планы. Остается только удивляться тому, что в «Динамо» протянули до последнего и расторгли с игроком контракт, выплатив компенсацию только перед самым выходом команды из отпуска. В ЦСКА за год Мамин заработает скромные 20 миллионов рублей. Кажется, ему уготовано место лишь в третьем-четвертом звеньях.