В ЦСКА вернулся обладатель Кубка Гагарина, а Широков стал скаутом. Главные трансферы КХЛ последней недели

«Динамо»: плюс два своих и один из «Авангарда»
С подписанием годичного контракта с Максимом Моторыгиным вратарская бригада московского «Динамо» стала одной из самой дорогих в КХЛ. Она лишь немного уступает представляющей минских одноклубников паре Зак Фукале — Василий Демченко. Зарплата Моторыгина составит 25 миллионов рублей. Еще 5 миллионов ему полагается в качестве «рекламных денег». Напомню, что первый номер бело-голубых Владислав Подъяпольский получает 75 миллионов рублей. Но сохранение собственного воспитанника, который порывался уйти из клуба, можно поставить в заслугу менеджмента «Динамо». Моторыгину всего 23 года, и он еще способен прогрессировать.
Кроме того, бело-голубые продлили на год контракт с защитником Магомедом Шаракановым. Его зарплата составит 10 миллионов рублей, и, что самое забавное, еще 5 миллионов он получит в качестве «рекламных денег». Интересный выбор для структуры соглашения, поскольку в моем представлении Шараканов пока лишь шестой-седьмой по ранжиру среди игроков обороны бело-голубых за Пыленковым, Ожигановым, Сергеевым, Блажиевским, Зборовским и, наверное, Хенкелем. Еще есть Новиков, Паталаха, молодежь и зачем-то приглашенные на просмотровые контракты Шепелев с Малышевым.
А всего за 5 миллионов рублей москвичи приобрели у «Авангарда» нападающего Игоря Мартынова. Логика менеджмента омского клуба очевидна — для форварда четвертого звена он слишком дорог, а с приходом Седрика Пакетта основной состав команды выглядит завершенным. Главный тренер «ястребов» Ги Буше не любит ротацию и готов обходиться ограниченным количеством игроков. Мартынов в Омске после перехода из минского «Динамо» на новый уровень не вышел, и сейчас смена обстановки должна пойти ему на пользу. По своей манере игры он может подойти Леониду Тамбиеву и усилить бригады меньшинства.
«Торпедо» оставило двух ведущих форвардов
Мощный ход сделало «Торпедо», заключившее новый контракт с нападающим Егором Виноградовым. Лучший бомбардир команды в минувшем сезоне останется в Нижнем Новгороде еще на два года. За этот срок Виноградов заработает 65 (30+35) миллионов рублей. Еще по 10 миллионов в качестве бонуса он сможет получить в каждом из сезонов, если наберет 40 очков. Известно, что за игроком следят клубы НХЛ и толстосумы из КХЛ. Но я не вижу смысла ему куда-то дергаться. Сначала необходимо подтвердить свой уровень и потом уже думать о том, где стоит продолжать карьеру. Можно и легендой «Торпедо» стать.
Вслед за новым подписанием Виноградова нижегородцы официально объявили о заключении нового контракта с нападающим Егором Соколовым сроком на один год. Особенно добавить к своему предыдущему посту мне нечего. Конкуренция в линии атаки нижегородской команды получается очень высокой. Видимо, с кем-то придется расстаться. Зарплата Соколова составит 35 миллионов рублей. Есть еще бонусы.
Швед в КХЛ не приедет
Нападающий Робин Ковач не доедет до КХЛ в нынешнем межсезонье и продолжит выступление в шведском чемпионате. Об этом сообщили местные СМИ. На родине его слегка критикуют за то, что он выбрал «Бьерклевен», вернувшийся в элитный дивизион, а не родной стокгольмский АИК. В действительности форвард мог оказаться в России, где им интересовались «Ак Барс» и «Шанхай», а ранее еще и «Трактор». Супруга Ковача ждет четвертого ребенка, поэтому очевидно, что самому игроку пришлось бы столкнуться с массой бытовых проблем. Осуждать его за принятое решение язык не поворачивается.
Минское «Динамо» продлило контракт со Станиславом Галиевым сразу на два года. Это отчасти удивило. Все-таки нападающему уже 34. Видимо, ситуация на рынке такова, что лучше никого не найти, а в прошлом сезоне ветеран забросил 22 шайбы. Галиев гарантированно заработает 23,2 миллиона (10+13,2) рублей. Еще по 10 миллионов в каждом из сезонов ему полагается в качестве «рекламных денег». Кроме того, форвард сможет получить по 4,8 миллиона рублей в качестве бонуса за набранные очки.
Приглашение же на пробный контракт нападающего Сергея Калинина могу объяснить его знакомством еще по «Нью-Джерси» с новым главным тренером минчан Сергеем Брылиным. Значение ветерана в раздевалке и на тренировках сложно переоценить. Калинин — большой профессионал. Хотя в моем понимании с этой ролью вполне справлялся Андрей Стась. Не понимаю, почему от него собираются отказаться.
В «Сочи» определились с руководством и тренерским штабом
Одним из последних клубов, сформировавших в преддверии нового сезона КХЛ тренерский штаб, стал «Сочи». Обошлось без каких-то неожиданностей. Все уже давно было известно. О том, как себя покажет в роли главного тренера на уровне КХЛ Андрей Миронов, нет ни малейшего представления. Зато его ассистент Алексей Ковалев наверняка прокачает атакующие навыки отдельных нападающих. Но в турнирном плане это вряд ли поможет команде подняться выше 10-го места на «Западе».
Я бы еще обратил внимание на назначение 37-летнего Алексея Бабинцева генеральным менеджером. О пределах его самостоятельности, учитывая петербургский этап в карьере, сейчас можно лишь догадываться. Но понаблюдать за его шагами будет интересно — южанам в последние годы остро не хватало ни концепции развития, ни вменяемой селекционной работы.
Широков и Пьянов: из хоккеистов в скауты
Нетривиальный ход совершило руководство «Сибири», пересобрав селекционную службу и отправив туда только-только завершивших игровую карьеру Сергея Широкова и Валентина Пьянова. С одной стороны, это дань уважения хоккеистам, много сделавшим для клуба непосредственно на площадке. С другой — эксперимент, которого лучше избегать. Даже самым умным и способным людям необходимо время, чтобы научиться чему-то новому. Желательно у опытных специалистов.
Правда, основная часть селекции для «Сибири» уже завершена. Видимо, у Широкова с Пьяновым будет возможность для старта в менеджерской роли, не замахиваясь сразу на Уильяма, нашего, Шекспира. Это тоже интересная история. Я, например, вижу у Широкова задатки хорошего генерального менеджера. Осталось только понять, насколько ему самому это интересно и готов ли он вкалывать, оказавшись сейчас в новой для себя роли.
Мамин снова в ЦСКА
К возвращению Максима Мамина в ЦСКА спустя год у меня неоднозначное отношение. Понятно, что он значимый игрок в новейшей истории клуба, но его время, похоже, уходит. Сладкой ностальгией делу не поможешь. В московском «Динамо», где опытному нападающему много доверяли, сезон у него вышел посредственным, учитывая высокую зарплату. Есть смысл обратить внимание на определенную статистику. На протяжении трех последних розыгрышей плей-офф, включая два в ЦСКА, Мамин не набрал ни одного очка в 15 матчах при показателе полезности «-7».
Нельзя сказать, что в «Динамо» он не был активен и отбывал номер. Но от личной статистики никуда не деться. Я был уверен, что игроку поможет отъезд в другой город. Такая перезагрузка, например, благотворно повлияла на Андрея Светлакова в Челябинске и Михаила Григоренко в Санкт-Петербурге. Сам Мамин хотел остаться в столице, поэтому региональные клубы, проявлявшие было к нему интерес, быстро меняли свои планы. Остается только удивляться тому, что в «Динамо» протянули до последнего и расторгли с игроком контракт, выплатив компенсацию только перед самым выходом команды из отпуска. В ЦСКА за год Мамин заработает скромные 20 миллионов рублей. Кажется, ему уготовано место лишь в третьем-четвертом звеньях.
Михаил Зислис