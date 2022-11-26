Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
СКА
Хоккей. НХЛ
21:00
Рейнджерс
Эдмонтон
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Нефтехимик
21
Хоккей. НХЛ
27.11
Флорида
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
27.11
Нью-Джерси
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
27.11
Питтсбург
Торонто
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
25
Хоккей. НХЛ
27.11
Айлендерс
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
27.11
Нэшвилл
Коламбус
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Виннипег
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
04:00
Баффало
Нью-Джерси
13
Хоккей. НХЛ
04:00
Детройт
Аризона
Б
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Коламбус
Айлендерс
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Тампа-Бэй
Сент-Луис
52
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас
Сиэтл
24
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
25
04:30
Даллас
Виннипег
ОТ
45
04:00
Баффало
Нью-Джерси
13
04:00
Детройт
Аризона
Б
43
04:00
Коламбус
Айлендерс
23
04:00
Тампа-Бэй
Сент-Луис
52
04:00
Вегас
Сиэтл
24
01:30
Филадельфия
Питтсбург
14
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:20 (мск), источник: ТАСС

Капризов довел результативную серию в НХЛ до восьми матчей и установил рекорд «Миннесоты»

«Миннесота» уступила «Торонто» со счетом 3:4.

Миннесота
Торонто
Бостон
Каролина
Вашингтон
Калгари
Нэшвилл
КолорадоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. «Миннесота» со счетом 3:4 проиграла «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Митч Марнер (4-я минута), Зак Астон-Риз (13), Калле Ярнкрок (31) и Вильям Нюландер (44).

У проигравших отличились Кирилл Капризов (13), Мэттью Болди (23) и Матс Цукарелло (57). Капризов, на счету которого также результативная передача, продлил результативную серию до восьми матчей, за этот период он набрал 11 очков (4 шайбы + 7 передач). Россиянин стал первым игроком в истории «Миннесоты», у которого трижды в карьере была серия из восьми и более встреч с результативными действиями.

«Торонто» занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 29 очков в 22 матчах. «Миннесота» располагается на пятой позиции в Центральном дивизионе с 20 очками после 20 встреч. В следующем матче «Торонто» встретится на выезде с «Питтсбургом» 27 ноября. «Миннесота» в этот же день примет «Аризону».

В других матчах игрового дня «Бостон» в овертайме со счетом 3:2 победил «Каролину», у проигравшей команды передачей отметился российский нападающий Андрей Свечников.

Также победу одержал «Вашингтон» во встрече против «Калгари» (3:0). В составе победителей шайбы забросили российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, Овечкин также отметился результативной передачей. Теперь на счету 37-летнего капитана «Вашингтона» 791 шайба в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Еще один матч игрового дня, запланированный на пятницу в Нэшвилле, где команда с одноименным названием должна была встретиться с действующим обладателем Кубка Стэнли «Колорадо», пришлось отменить. Как отмечает пресс-служба НХЛ, на арене прорвало водопровод, что значительно повлияло на состояние арены. В ночь на 27 ноября «Нэшвилл» дома должен сыграть с «Коламбусом», решение о проведении матча будет принято позже.

Читайте также
Миннесота
3:4
1:2, 1:1, 1:1
Торонто
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрист: Валиевой могут запретить выступать даже в ледовых шоу
Фетисов: как минимум половина стран хотели бы соревноваться с российскими спортсменами. Но их никто не спрашивает
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь