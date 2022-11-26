Капризов довел результативную серию в НХЛ до восьми матчей и установил рекорд «Миннесоты»

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. «Миннесота» со счетом 3:4 проиграла «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Митч Марнер (4-я минута), Зак Астон-Риз (13), Калле Ярнкрок (31) и Вильям Нюландер (44).

У проигравших отличились Кирилл Капризов (13), Мэттью Болди (23) и Матс Цукарелло (57). Капризов, на счету которого также результативная передача, продлил результативную серию до восьми матчей, за этот период он набрал 11 очков (4 шайбы + 7 передач). Россиянин стал первым игроком в истории «Миннесоты», у которого трижды в карьере была серия из восьми и более встреч с результативными действиями.

«Торонто» занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 29 очков в 22 матчах. «Миннесота» располагается на пятой позиции в Центральном дивизионе с 20 очками после 20 встреч. В следующем матче «Торонто» встретится на выезде с «Питтсбургом» 27 ноября. «Миннесота» в этот же день примет «Аризону».

В других матчах игрового дня «Бостон» в овертайме со счетом 3:2 победил «Каролину», у проигравшей команды передачей отметился российский нападающий Андрей Свечников.

Также победу одержал «Вашингтон» во встрече против «Калгари» (3:0). В составе победителей шайбы забросили российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, Овечкин также отметился результативной передачей. Теперь на счету 37-летнего капитана «Вашингтона» 791 шайба в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).