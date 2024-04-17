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05:06 (мск), источник: RT на русском

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Филадельфию» и выйти в плей-офф НХЛ

Гол Александра Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» на выезде взять верх над «Филадельфией Флайерз» в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24 и пробиться в плей-офф.

НХЛ: таблица и календарь
Источник: NHL.com

Капитан столичной команды открыл счёт в концовке первого периода, подставив клюшку под наброс Дилана Макилрата с передачи Ти Джея Оши и записал себе в актив 31-ю шайбу в текущем сезоне и 853-ю в заокеанской карьере.

Однако после перерыва Шон Кутюрье восстановил паритет, причём ассистом его снабдил не кто иной, как Егор Замула. Для защитника пас стал 16-м в текущей «регулярке».

В третьей двадцатиминутке команды на протяжении 17 минут не могли отличиться, но «Флайерз» вынуждены были заменить вратаря на шестого полевого, так как их устраивала только победа в основное время матча, за что тут же и поплатились. Ти Джей Оши после передачи Ника Дауда убежал по правому флангу в контратаку и забросил победную шайбу.

Таким образом, «Вашингтон» стал недосягаем для «Питтсбурга», а его главный конкурент «Детройт» хоть и взял верх над «Монреалем» по буллитам (5:4), но будет располагаться ниже в таблице из-за меньшего количества выигрышей в основное время.

Для «Кэпиталз» это квалификация в нокаут-раунд стала 15-й за 17 лет.

Ранее сообщалось, что защитник «Торпедо» Антон Силаев и нападающий системы СКА Иван Демидов возглавили итоговый рейтинг драфта НХЛ 2024.

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