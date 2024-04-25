Главный тренер сборной США уволен из клуба НХЛ

57-летний специалист был назначен главным тренером «Сан-Хосе» в июле 2022 года. Минувший регулярный сезон команда завершила на последнем месте, одержав 19 побед в 82 матчах и набрав всего 47 очков. Этот результат стал худшим в истории НХЛ в XXI веке для полных сезонов.

Кроме того, «Сан-Хосе» пропустил за регулярку 331 шайбу и завершил ее с разницей «минус 150», что является худшим показателем в истории НХЛ за последние 30 лет.

«Дэвид и его команда проделали восхитительную работу в непростых обстоятельствах, и я искренне ценю то, как они справились с ситуацией. Итоговый результат не имел большого значения. Перед началом сезона я знал, какой у нас состав, и не ждал, что мы выйдем в плей-офф. Сезон прошел чуть хуже, чем планировалось, но это решение с результатами не связано», — сказал генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир.

С 2018 по 2021 год Куинн был главным тренером «Рейнджерс» и за три сезона ни разу не сумел вывести команду в плей-офф. С 2021 года специалист возглавляет сборную США, которая в мае выступит на чемпионат мира в Праге и Остраве.