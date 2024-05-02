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16:46 (мск), источник: РБК

В НХЛ подписали контракт со вторым челябинским вратарем за два дня

«Анахайм Дакс» заключил контракт с габаритным российским вратарем Вячеславом Бутеецом, который в минувшем сезоне дебютировал в КХЛ.

Анахайм
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В НХЛ подписали контракт со вторым челябинским вратарем за два дня | Источник: РБК

«Анахайм Дакс» заключил двухлетний контракт новичка с 21-летним вратарем Вячеславом Бутеецом, сообщается на сайте клуба НХЛ.

Хоккеист ростом 193 см в прошлом сезоне провел дебютный матч в КХЛ за челябинский «Трактор». Последние три сезона Бутеец в основном играл в ВХЛ за «Челмет», где в 81 матче отразил в среднем 92,3% бросков.

«Анахайм» выбрал Бутееца на драфте 2022 года под 178-м номером.

Накануне другого вратаря из системы «Трактора», 19-летнего Руслана Хажеева, подписал на три года клуб «Каролина Харрикейнз».

«Анахайм» занял 14-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и не попал в плей-офф.

В «Анахайме» играет российский защитник Павел Минтюков.

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