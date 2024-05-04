Ещё трое россиян идут дальше в плей-офф НХЛ! «Ванкувер» не сломала потеря двух вратарей

Серия «Ванкувера» и «Нэшвилла» могла завершиться ещё в пятой игре, но «хищники» одержали вторую за неделю победу в Канаде и заработали реальный шанс утащить противостояние в седьмой матч. Правда, в этой серии «Нэшвилл» ещё не одержал ни одной домашней победы.

Не вышло и в этот раз. Игра вообще получилась не очень зрелищной, безголевой, зато держала в напряжении до финальной сирены. Юусе Сарос и Артур Шилов не собирались пропускать, но в результате шат-аут сумел оформить только латвийский кипер «косаток». И это примечательная история! Напомним, по ходу серии с «Нэшвиллом» «Ванкувер» умудрился потерять сразу двух первых голкиперов: Тэтчер Демко выбыл до конца плей-офф уже после первой встречи, а Кейси Десмит травмировался в третьем матче. 23-летнему Шилову, который до этого плей-офф провёл менее 10 матчей в НХЛ, пришлось экстренно вступать в бой, и Артур не подвёл: выиграл две встречи из трёх, засушил атаку «Предаторз» в сегодняшнем матче и вывел «Ванкувер» в следующий раунд.

Единственный гол в шестой игре был забит в тот момент, когда до конца основного времени оставалось 99 секунд. Оборона «Нэшвилла» непостижимым образом забыла на пятачке Пиуса Зутера, который в касание преобразовал пас Брока Бёзера в решающую шайбу в серии.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241321&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

До сирены «Нэшвилл» уже ничего не смог изменить и вылетел из плей-офф НХЛ. Этому факту очень рады в сборной Швеции: для чемпионата мира теперь доступны Филип Форсберг и Густав Нюквист. «Ванкувер» же шагает дальше, и в полуфинале Запада «косатки» встретятся с «Эдмонтоном». Такой пары в Кубке Стэнли не было с 1992 года.

Выход «Ванкувера» означает, что борьбу за главный трофей НХЛ продолжают трое российских хоккеистов. Это защитник Никита Задоров, отметившийся в первом раунде двумя голами, и форварды Илья Михеев и Василий Подколзин. Правда, у первого 0 очков в шести играх, а второй и вовсе пока смотрит этот плей-офф с трибуны.