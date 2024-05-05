«Торонто» с Самсоновым проиграл «Бостону» и выбыл из плей-офф НХЛ.

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Хоккеисты «Торонто Мейпл Лифс» проиграли «Бостон Брюинз» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0). В составе «Брюинз» заброшенной шайбой в основное время отметился Хампус Линдхольм (51-я минута), автором победного гола в овертайме стал Давид Пастрняк (62). У гостей отличился Вильям Нюландер (50).

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 29 бросков из 31 и был признан третьей звездой матча. Защитник «Мейпл Лифс» Илья Любушкин заблокировал один бросок и провел десять силовых приемов.