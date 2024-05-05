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08:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торонто» с Самсоновым проиграл «Бостону» и выбыл из плей-офф НХЛ

«Торонто» с Самсоновым проиграл «Бостону» и выбыл из плей-офф НХЛ.

Бостон
ТоронтоНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Хоккеисты «Торонто Мейпл Лифс» проиграли «Бостон Брюинз» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0). В составе «Брюинз» заброшенной шайбой в основное время отметился Хампус Линдхольм (51-я минута), автором победного гола в овертайме стал Давид Пастрняк (62). У гостей отличился Вильям Нюландер (50).

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 29 бросков из 31 и был признан третьей звездой матча. Защитник «Мейпл Лифс» Илья Любушкин заблокировал один бросок и провел десять силовых приемов.

Счет в серии до четырех побед стал 4−3 в пользу «Бостона». «Брюинз» вышли во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретятся с «Флоридой Пантерз».

Бостон
2:1ОТ
0:0, 0:0, 1:1
Торонто
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