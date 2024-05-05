«Торонто» опять проиграл седьмой матч в плей-офф! Канадский клуб точно кто-то проклял

К седьмому матчу серии в состав «Торонто» наконец-то вернулся Остон Мэттьюс, пропустивший две победные игры «Лифс» из-за повреждения. Интересно, что форварда не стали возвращать в первое звено, где на месте американца играл Макс Доми.

Не обошлось у «Торонто» без потерь: голкипер Джозеф Уолл, выигравший пятый и шестой матчи серии, не смог принять участие в решающей встрече из-за травмы. Его место в воротах занял Илья Самсонов, для которого сезон сложился, мягко говоря, противоречиво. В итоге оба изменения в составе напрямую повлияли на счет матча.

Первые два периода не порадовали большим количеством опасных моментов. И Самсонов, и голкипер «Бостона» Джерейми Суэймен здорово справлялись со своей работой. Иногда на помощь вратарям приходили и защитники.

Голов матчу не хватало, но скорости были сумасшедшими — будто обе команды носились по площадке с целью мощно приложить кого-то из соперников. В итоге за 62 минуты «Бостон» и «Торонто» на двоих провели более 100 силовых приемов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-jmwhFKB99k" title="Maple Leafs' Joel Edmundson Lays Massive Hit On David Pastrnak To Start Game 7" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Голы пришли только в третьем периоде. Мэттьюс был незаметен большую часть встречи, поэтому в последние 20 минут основного времени Шелдон Киф попытался воскресить его и начал периодически использовать его в топ-6. Это дало свои плоды: американец отличной передачей вывел Вильяма Нюландера на бросок в пустой угол, а швед не промахнулся. Началась голевая атака с прессинга и отбора Тайлера Бертуцци.

Однако в эти мгновения при счете 1:0, кажется, даже игроки «Торонто» не поверили в то, что они смогли сделать. Команда, которую уже много-много лет подряд считают плюшевой, отыгралась с 1−3 в серии с духовитым «Бостоном», а седьмой матч проводила ровно так, как и надо в такой ситуации.

Тут же вернулся старый добрый «Торонто». «Брюинз» моментально закрыли гостей в зоне, и Хампус Линдхольм броском с точки вбрасывания сравнял счет. Самсонов точно не выручил: при голах в ближний угол доля вины всегда лежит на вратаре. Правда, обзор россиянину перекрывал Морган Райлли.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Vji_GwaPoZs" title="William Nylander & Hampus Lindholm Exchange Goals To Open Scoring In Game 7" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В этот момент казалось, обе команды смирились с тем, что овертайма не избежать. И «Бостон», и «Торонто» сразу же перестроились на аккуратную игру в обороне и выжидание ошибок соперника.

Овертайм получился недолгим. Уже на второй минуте оборона «Торонто» умудрилась проспать единственного нападающего в своей зоне, который и приговорил канадцев. Главная звезда «Бостона» Давид Пастрняк провел довольно среднюю серию, но стал героем решающего матча. Самсонов не решился выходить из ворот (а шансы успеть и помешать чеху у него были), ненадежно сыграл Райлли — и «Торонто» опять вылетает из плей-офф.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OjbSJ1Y6U5E" title="GOTTA SEE IT : David Pastrnak Downs Maple Leafs With OT Marker In Game 7" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Уже шестой раз подряд «Лифс» проигрывают седьмой матч серии в Кубке Стэнли. Когда-нибудь «Торонто» отрастит себе что-то кроме усов. Но не сегодня.