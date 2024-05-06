Гол Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Каролиной» в матче плей-офф НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанежад (3-я, 11-я минуты), Винсент Трочек (17) и Артемий Панарин (49). У «Каролины» отличились Джейкоб Славин (4), Мартин Нечас (43) и Сет Джарвис (59). «Рейнджерс» повели в серии до четырех побед со счетом 1−0. Вторая игра пройдет в Нью-Йорке 7 мая (начало — в 23:00 мск).

Главным тренером «Рейнджерс» является Питер Лавиолетт, «Каролину» возглавляет Род Бриндамор. В 2006 году Лавиолетт привел «Каролину», капитаном которой был Бриндамор, к победе в Кубке Стэнли. Противостояние Лавиолетта и Бриндамора стало вторым в истории плей-офф НХЛ, когда тренеры соперничающих команд были тренером и капитаном клуба, бравшего Кубок Стэнли. Впервые это произошло в 1947 году, когда в финале Кубка Стэнли встретились «Торонто», который возглавлял Хэп Дэй, и «Монреаль», которым руководил Дик Ирвин. Ирвин руководил «Торонто» в 1932 году, тогда команда стала обладателем Кубка Стэнли, а Дэй был ее капитаном.