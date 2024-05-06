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08:38 (мск), источник: ТАСС

Гол Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Каролиной» в матче плей-офф НХЛ

Первая игра серии второго раунда завершилась со счетом 4:3 в пользу команды из Нью-Йорка.

Рейнджерс
КаролинаНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. «Нью-Йорк Рейнджерс» дома со счетом 4:3 обыграл «Каролину» в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанежад (3-я, 11-я минуты), Винсент Трочек (17) и Артемий Панарин (49). У «Каролины» отличились Джейкоб Славин (4), Мартин Нечас (43) и Сет Джарвис (59). «Рейнджерс» повели в серии до четырех побед со счетом 1−0. Вторая игра пройдет в Нью-Йорке 7 мая (начало — в 23:00 мск).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 22 броска из 25. Выступающие за «Каролину» нападающие Андрей Свечников и Евгений Кузнецов результативными действиями не отметились, защитник гостей Дмитрий Орлов отдал одну голевую передачу.

Главным тренером «Рейнджерс» является Питер Лавиолетт, «Каролину» возглавляет Род Бриндамор. В 2006 году Лавиолетт привел «Каролину», капитаном которой был Бриндамор, к победе в Кубке Стэнли. Противостояние Лавиолетта и Бриндамора стало вторым в истории плей-офф НХЛ, когда тренеры соперничающих команд были тренером и капитаном клуба, бравшего Кубок Стэнли. Впервые это произошло в 1947 году, когда в финале Кубка Стэнли встретились «Торонто», который возглавлял Хэп Дэй, и «Монреаль», которым руководил Дик Ирвин. Ирвин руководил «Торонто» в 1932 году, тогда команда стала обладателем Кубка Стэнли, а Дэй был ее капитаном.

В первом раунде плей-офф «Рейнджерс» со счетом 4−0 в серии обыграли «Вашингтон», «Каролина» была сильнее «Нью-Йорк Айлендерс» (4−1). «Рейнджерс» стали победителями регулярного чемпионата, команда является четырехкратным обладателем Кубка Стэнли. «Каролина» по итогам регулярного чемпионата заняла второе место в Столичном дивизионе, команда один раз становилась победителем плей-офф НХЛ.

Рейнджерс
4:3
3:1, 0:0, 1:2
Каролина
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