Россиянин Ничушкин повторил рекорд НХЛ по длительности голевой серии в плей-офф

Нападающий отметился голом во втором матче полуфинала Западной конференции против «Даллас Старс». Команда россиянина потерпела поражение со счетом 3:5, после двух встреч счет в противостоянии равный — 1−1.

Ничушкин повторил рекорд НХЛ по длительности голевой серии в плей-офф. Семь матчей она также составляет у американца Пэта Лафонтейна, который установил достижение в 1992 году.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9CELbHR1yf0?si=X_-uxQ2QzPnqMAuA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.