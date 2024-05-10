Россиянин Ничушкин повторил рекорд НХЛ по длительности голевой серии в плей-офф

Хоккей, НХЛ, Второй раунд10.05.2024, 04:30 (МСК UTC+3)American Airlines Center, 18532 зрителя
|Джейк Эттингер
|Александр Георгиев(Александр Георгиев, Александр Георгиев, Александр Георгиев, Александр Георгиев)
|11:18
|Командный штраф
|13:53
|Нэйтан Маккиннон
|14:46
|Миро Хейсканен(Роопе Хинтц, Джейсон Робертсон)
|18:55
|Мэйсон Марчмент
|21:57
|Роопе Хинтц(Мэйсон Марчмент, Нильс Лундквист)
|27:14
|Джош Мэнсон
|35:32
|Шон Уокер
|35:54
|Миро Хейсканен(Джейми Бенн, Роопе Хинтц)
|36:44
|Роопе Хинтц
|38:06
|Тайлер Сегин(Томас Харли)
|41:39
|Мэйсон Марчмент
|41:39
|Йоэль Кивиранта
|44:06
|Йоэль Кивиранта(Джош Мэнсон, Росс Колтон)
|45:09
|Командный штраф
|48:00
|Брендон Духайм(Эндрю Кольяно)
|56:16
|Валерий Ничушкин(Кейси Миттельштадт, Арттури Лехконен)
|57:05
|Уайатт Джонстон
|59:39
|Эса Линделл(Роопе Хинтц, Кристофер Танев)
Миро Хейсканен (Даллас), Роопе Хинтц (Даллас), Тайлер Сегин (Даллас)
|8
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0