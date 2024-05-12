Супергол Кузнецова зарядил «Каролину»! «Рейнджерс» впервые проиграли в этом плей-офф НХЛ
«Ураганы» упустили счёт 3:1, но выгрызли важную победу и продлили серию.
«Ураганы» упустили счёт 3:1, но выгрызли важную победу и продлили серию.
«Рейнджерс» без поражений шли по сетке плей-офф НХЛ, всё больше напоминая своим болельщикам команду образца кубкового похода в 1994 году, когда «синерубашечники» в последний раз брали главный трофей лиги. Вслед за «Вашингтоном» на «свип» шла и «Каролина», проигравшая два подряд овертайма и, казалось бы, получившая сильнейший психологический удар.
Но у «ураганов» впереди был домашний матч, который просто надо было выиграть, не думая о глобальных задачах. И «Каролине» удался идеальный дебют. Уже на второй минуте матча Евгений Кузнецов открыл счёт идеальным броском под перекладину, да ещё и из-под защитника — у Шестёркина не было шансов.
А вскоре Стефан Ноэсен первым успел на шайбу на пятачке и удвоил преимущество хозяев. «Каролина» забила дважды с четырёх бросков.
«Рейнджерс» не пали духом и быстро отыграли одну шайбу — Кайлли на девятой минуте распечатал Фредерика Андерсена, вернувшегося в ворота «ураганов». Но последнее слово в первом периоде оказалось за «Каролиной», Себастьян Ахо с пятачка расстрелял ворота Шестёркина. Команда Рода Бриндамора за один период выполнила игровую норму голов в этой серии и явно отправилась на перерыв в прекрасном настроении.
Однако в следующих периодах реализация у «Каролины» исчезла, тогда как «Рейнджерс» потихоньку подтянулись и по игре, и по счёту. В середине матча Баркли Гудроу сократил разрыв в счёте, а в начале третьей двадцатиминутки Алекси Лафреньер обнулил стартовые достижения «ураганов», забив Андерсену «свояка» с отрицательного угла.
Но неуступчивость и везение «Рейнджерс» как в серии, так и в матче всё-таки не сломали «Каролину», и в этот вечер они вырвали победу. На 57-й минуте «ураганы» реализовали удаление Райана Линдгрена (первое реализованное большинство во всей серии) благодаря идеальному попаданию Брэди Шея после щелчка от синей линии.
В концовке «Каролина» выстояла, удержав положительный результат и нанеся «Рейнджерс» первое поражение в этом плей-офф. Но счёт в серии 3−1 в пользу «синерубашечников», а пятая игра состоится в Нью-Йорке.
Лев Лукин