Супергол Кузнецова зарядил «Каролину»! «Рейнджерс» впервые проиграли в этом плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» без поражений шли по сетке плей-офф НХЛ, всё больше напоминая своим болельщикам команду образца кубкового похода в 1994 году, когда «синерубашечники» в последний раз брали главный трофей лиги. Вслед за «Вашингтоном» на «свип» шла и «Каролина», проигравшая два подряд овертайма и, казалось бы, получившая сильнейший психологический удар.

Но у «ураганов» впереди был домашний матч, который просто надо было выиграть, не думая о глобальных задачах. И «Каролине» удался идеальный дебют. Уже на второй минуте матча Евгений Кузнецов открыл счёт идеальным броском под перекладину, да ещё и из-под защитника — у Шестёркина не было шансов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241379&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А вскоре Стефан Ноэсен первым успел на шайбу на пятачке и удвоил преимущество хозяев. «Каролина» забила дважды с четырёх бросков.

«Рейнджерс» не пали духом и быстро отыграли одну шайбу — Кайлли на девятой минуте распечатал Фредерика Андерсена, вернувшегося в ворота «ураганов». Но последнее слово в первом периоде оказалось за «Каролиной», Себастьян Ахо с пятачка расстрелял ворота Шестёркина. Команда Рода Бриндамора за один период выполнила игровую норму голов в этой серии и явно отправилась на перерыв в прекрасном настроении.

Однако в следующих периодах реализация у «Каролины» исчезла, тогда как «Рейнджерс» потихоньку подтянулись и по игре, и по счёту. В середине матча Баркли Гудроу сократил разрыв в счёте, а в начале третьей двадцатиминутки Алекси Лафреньер обнулил стартовые достижения «ураганов», забив Андерсену «свояка» с отрицательного угла.

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Но неуступчивость и везение «Рейнджерс» как в серии, так и в матче всё-таки не сломали «Каролину», и в этот вечер они вырвали победу. На 57-й минуте «ураганы» реализовали удаление Райана Линдгрена (первое реализованное большинство во всей серии) благодаря идеальному попаданию Брэди Шея после щелчка от синей линии.

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В концовке «Каролина» выстояла, удержав положительный результат и нанеся «Рейнджерс» первое поражение в этом плей-офф. Но счёт в серии 3−1 в пользу «синерубашечников», а пятая игра состоится в Нью-Йорке.