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11:20 (мск), источник: ТАСС

Ничушкин прервал рекордную по продолжительности голевую серию со старта плей-офф НХЛ

Голевая серия российского форварда насчитывала семь матчей.

Даллас
КолорадоНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

ТАСС, 12 мая. «Даллас» в гостях со счетом 4:1 победил «Колорадо» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Логан Стэнковен (19-я и 60-я минуты) и Тайлер Сегин (36, 59). У проигравших отличился Микко Рантанен (31). Результативной передачей отметился нападающий «Далласа» Евгений Дадонов. Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 19 бросков из 21.

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин прервал голевую серию из семи матчей, ранее россиянин забрасывал во всех играх со старта плей-офф. Благодаря этому он повторил рекорд НХЛ. В 1992 году в семи стартовых встречах розыгрыша Кубка Стэнли голы на свой счет записывал американский нападающий Пэт Лафонтейн, тогда хоккеист выступал за «Баффало».

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Далласа». Следующий матч противостояния пройдет 14 мая на домашней площадке «Колорадо». По итогам регулярного чемпионата «Даллас» стал победителем Центрального дивизиона, «Колорадо» занял второе место. В первом раунде плей-офф «Даллас» выбил из розыгрыша действующего обладателя Кубка Стэнли «Вегас» (4−3), «Колорадо» взял верх над «Виннипегом» (4−1).

Колорадо
1:4
0:1, 1:1, 0:2
Даллас
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