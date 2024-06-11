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08:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бобровский издевается над звездным канадцем. Русский гений завоюет Кубок?

Пас Тарасенко и 18 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Эдмонтон».

Флорида
ЭдмонтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Стартовый матч финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» оказал огромное влияние. Не глобально на само противостояние, а на массовое сознание хоккейной общественности — североамериканской уж точно. Если вспомнить весь период с момента, когда стали известны финалисты турнира, и до непосредственного начала битвы за трофей, то все внимание было обращено только на Коннора Макдэвида.

О канадской суперзвезде в больших объемах писали едва ли не все североамериканские издания, Национальная хоккейная лига в своих материалах и социальных сетях говорила только о Макди, будто бы намекая на то, кого хочет видеть с Кубком Стэнли в руках.

Однако за 25 с лишним минут, проведенных на площадке, канадский гений ничего полезного сделать не смог. Шесть бросков в створ ворот, два минуса и ноль очков — с такой статистикой Макдэвид завершил первую встречу серии, и роль хедлайнера целиком и полностью взял на себя Сергей Бобровский.

Источник: Reuters

Легендарный российский вратарь принес «Флориде» сухую победу, переписал ряд исторических для НХЛ достижений и стал главным объектом внимания. Всего за сутки о Бобровском были опубликованы десятки текстов, им восхищались даже игроки «Эдмонтона», на активное обсуждение был поднят вопрос о введении россиянина в Зал славы НХЛ, а в сети широко распространились песни в честь вратаря «Пантерз». Так выглядит слава.

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Но Сергей Андреевич, известный своей скромностью, сохранял голову холодной.

«Я просто наслаждаюсь каждый секундой игры в финале Кубка Стэнли. Каждая победа — это большая победа. Но это длинная серия, надо перезагрузиться и подготовиться к следующему сражению против элитного соперника», — говорил Бобровский.

Опытный голкипер «Флориды» знал, о чем говорил. «Эдмонтон» сделал выводы из прошлой игры и не стал попусту размениваться на безрезультатные выстрелы по чужим воротам. Если в первой встрече «нефтяники» буквально обрушили град бросков в сторону Бобровского, то на этот раз вспомнили опыт шестого матча своей серии с «Далласом» и посчитали, что качество важнее количества.

Как итог — «Ойлерз» нанесли свой первый бросок в створ лишь на 12-й минуте матча, и он же оказался точным. Коннор Макдэвид отметился уже 27-й голевой передачей в этом розыгрыше плей-офф, а Маттиас Экхольм как-то уж больно просто переиграл Бобровского. Бросок у шведа не выглядел мощным и выдающимся по своему исполнению, но его оказалось достаточно, чтобы перехитрить российского вратаря.

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Казалось бы — хоккеисты «Эдмонтона» сбросили груз со своих плеч. Но легче им не стало. «Флорида» и без того действовала на высоких скоростях. Пропустив, «пантеры» в соответствующем себе образе хищников принялись разрывать соперника в клочья. Плоды этого давления банда Пола Мориса начала получать с середины матча.

Сначала Нико Миккола, едва не забивший в свои ворота, поддержал молниеносную контратаку «Флориды», которую организовал Владимир Тарасенко, и мощным выстрелом вогнал шайбу в сетку ворот Стюарта Скиннера. А в третьем периоде «Ойлерз» окончательно «поплыли». Сами себе привезли один гол, затем слишком легко пропустили третью шайбу, а в конце матча не придумали ничего интересного даже в формате большинства «6 на 4».

Беспомощными вновь оказались Коннор Макдэвид с Леоном Драйзайтлем. Два лучших хоккеиста мира никак не могут забить Бобровскому. Макдэвид уже открыто говорит североамериканской прессе о том, что его команду впору приравнять к андердогам серии, а Драйзайтль и вовсе теряет контроль над своими эмоциями.

Зато стабилен и надежен Сергей Бобровский. Легендарный русский вратарь хоть и пропустил шайбу в не самом очевидном для себя моменте, но в остальном свою работу выполнил уверенно и чисто. Сегодня он совершил 18 бросков, вошел в тройку лучших игроков встречи и добыл уже 43-ю в карьере победу в рамках плей-офф НХЛ.

По этому показателю Сергей Андреевич вышел на чистое второе место среди всех российских вратарей в истории лиги, опередив Евгения Набокова. Выше — только Андрей Василевский (66). За первые два матча финала Кубка Стэнли — 2024 Боб отразил 50 бросков и пропустил всего лишь одну шайбу. Россиянин стал только седьмым за последние 80 лет вратарем лиги, кому удалось пропустить менее двух шайб в первых двух играх в финальной серии плей-офф НХЛ.

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Счастливый конец сказки все ближе и ближе. Бобровского от исторического чемпионства и абсолютного величия отделяют всего две победы. Сдюжит?

Автор: Андрей Сенченко

Флорида
4:1
0:1, 1:0, 3:0
Эдмонтон
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