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17:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Овечкин побьет рекорд Гретцки»: защитник «Вегаса» восхитился россиянином

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Канадский хоккеист «Вегас Голден Найтс» Энтони Манта уверен, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Вашингтон
Источник: Reuters

Овечкин идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), на счету 38-летнего россиянина 853 шайбы в регулярных чемпионатах. Чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894), форварду нужно забросить еще 42 шайбы.

«Все журналисты говорили: “Он не побьет рекорд”. А потом он заткнул им рты. Сколько голов он забил в прошлом сезоне? Опять больше 30. Я всегда говорил, что он побьет этот рекорд. В возрасте 39 лет сезон с 42 голами может быть сложным, но через два сезона рекорд точно будет побит», — приводит слова Манты RDS.

Манта был одноклубником Овечкина в «Вашингтоне» с 2021 по 2024 год. В марте форвард его обменяли в «Вегас» на выбор во втором раунде драфта 2024 года и в четвертом раунде драфта 2026 года. Всего за четыре сезона канадец сыграл за «Кэпиталз» 174 матча в регулярных чемпионатах и набрал 92 очка (44 шайб + 48 передач). В плей-офф в 11 играх набрал 6 очков (0+6).

«Кэпиталз» завершили свое выступление в сезоне 29 апреля, проиграв серию ⅛ финала Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Рейнджерс» с общим счетом 0−4. В «регулярке» нынешнего сезона Овечкин провел 79 матчей, в которых забросил 31 шайбу.

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