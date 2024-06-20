«Овечкин побьет рекорд Гретцки»: защитник «Вегаса» восхитился россиянином

Овечкин идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), на счету 38-летнего россиянина 853 шайбы в регулярных чемпионатах. Чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894), форварду нужно забросить еще 42 шайбы.

«Все журналисты говорили: “Он не побьет рекорд”. А потом он заткнул им рты. Сколько голов он забил в прошлом сезоне? Опять больше 30. Я всегда говорил, что он побьет этот рекорд. В возрасте 39 лет сезон с 42 голами может быть сложным, но через два сезона рекорд точно будет побит», — приводит слова Манты RDS.

Манта был одноклубником Овечкина в «Вашингтоне» с 2021 по 2024 год. В марте форвард его обменяли в «Вегас» на выбор во втором раунде драфта 2024 года и в четвертом раунде драфта 2026 года. Всего за четыре сезона канадец сыграл за «Кэпиталз» 174 матча в регулярных чемпионатах и набрал 92 очка (44 шайб + 48 передач). В плей-офф в 11 играх набрал 6 очков (0+6).

«Кэпиталз» завершили свое выступление в сезоне 29 апреля, проиграв серию ⅛ финала Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Рейнджерс» с общим счетом 0−4. В «регулярке» нынешнего сезона Овечкин провел 79 матчей, в которых забросил 31 шайбу.