Кучеров и Бобровский могут завоевать четыре награды НХЛ по итогам сезона

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Церемония вручения наград по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдет в Лас-Вегасе в ночь на пятницу по московскому времени. На ней будут объявлены имена обладателей пяти трофеев, среди претендентов двое россиян — нападающий «Тампы» Никита Кучеров, уже выигравший приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата сезона-2023/24, и вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, ставший обладателем Кубка Стэнли.

Кучеров претендует еще на две награды — самому ценному игроку регулярного чемпионата («Харт трофи») и лучшему хоккеисту по версии профсоюза игроков НХЛ («Тед Линдсей эворд»). Бобровский имеет шанс в третий раз быть признанным лучшим голкипером.

Имена победителей в остальных номинациях уже известны. Так, «Конн Смайт трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф — сразу после заключительного седьмого матча финальной серии получил нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Причем канадец, расстроенный поражением в решающей игре за Кубок Стэнли (2:1), даже не вышел получать награду.

Ранее обрели своих владельцев две награды, вручаемые хоккеистам за высокую результативность. «Арт Росс трофи», приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата, второй раз в карьере завоевал Кучеров, который в 81 игре набрал 144 очка (44 шайбы + 100 результативных передач). Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс забросил 69 шайб и выиграл «Морис Ришар трофи» — приз лучшему снайперу регулярного сезона. Этот трофей американец также брал в 2021 и 2022 году.

С середины мая оглашались имена обладателей других призов. Победители определялись по результатам голосования, в котором в том числе участвовали журналисты и генеральные менеджеры клубов. Лучшим форвардом оборонительного плана («Фрэнк Селке трофи») был признан капитан «Флориды» финский нападающий Александр Барков. Вратарь «Аризоны» Коннор Инграм был удостоен приза за мастерство и преданность хоккею («Билл Мастертон трофи»). Американский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба завоевал приз Марка Мессье за лидерство в команде как на льду, так и за его пределами.

Нападающий другой нью-йоркской команды, «Айлендерс», американец Андерс Ли завоевал «Кинг Клэнси трофи». Этот приз вручают хоккеистам, подающим пример для партнеров на льду и вне его, а также принимающим активное участие в общественной жизни. Американский защитник «Каролины» Джейккоб Слэвин завоевал «Леди Бинг трофи» как игрок, продемонстрировавший образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения. Лучшим тренером сезона был признан наставник «Ванкувера» канадец Рик Токкет, а лучшим генеральным менеджером — его соотечественник Джим Нилл из «Далласа».

Все те же соперники Кучерова

На церемонии награждения будут объявлены обладатели призов самому ценному игроку регулярного сезона, лучшему новичку, лучшему защитнику, лучшему вратарю и лучшему игроку по версии профсоюза.

Кучеров в борьбе за «Харт трофи» поспорит с Макдэвидом и форвардом «Колорадо» канадцем Натаном Маккинноном. Нападающий «Тампы» — последний на данный момент россиянин, выигрывавший этот приз. Причем тогда, в 2019 году, среди его соперников также был Макдэвид, а сам Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Из российских хоккеистов наибольшее количество раз «Харт трофи» выигрывал нападающий «Вашингтон» Александр Овечкин трижды.

Оба конкурента Кучерова вошли в первую тройку бомбардиров регулярного чемпионата. Маккиннон набрал 140 очков, Макдэвид — 132. Кучеров и Макдэвид отдали одинаковое количество голевых передач (по 100), третье место по этому показателю — за Маккинноном (89).

«Конечно, в споре за “Харт” Кучеров является фаворитом, — сказал ТАСС тренер “Нью-Джерси” Сергей Брылин. — Он провел уникальный сезон, набрал огромное количество очков. От его игры зависела игра всей “Тампы”, и я тоже надеюсь, что он победит. Понятное дело, что у него весомый конкурент в лице Макдэвида. Начал он немного медленно, но после прихода нового главного тренера его команда встрепенулась, он провел тоже хороший сезон. Тяжело сказать, что я надеюсь, что победит Кучеров. Все достойные ребята, провели хороший год».

Обладатель «Харт трофи» определяется по итогам голосования представительств Ассоциации журналистов НХЛ в каждом из городов, где есть клубы лиги. Голосование проходит по окончании регулярного чемпионата, каждый участник определяет пятерку лучших хоккеистов. В 2023 году обладателем награды стал Макдэвид, тот трофей стал для него третьим.

Кучеров, Маккиннон и Мэттьюс претендуют и на приз лучшему хоккеисту по версии профсоюза игроков НХЛ. В прошлом году «Тед Линдсей эворд» завоевал Макдэвид. Из россиян награду выигрывали Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008, 2009, 2010), Евгений Малкин (2012) и Кучеров (2019).

Остальные номинации

«Везина трофи» вручается лучшему вратарю по итогам голосования генменеджеров клубов НХЛ. Финалисты стали известны еще 29 апреля. Помимо Бобровского, который дважды выигрывал трофей (2013, 2017), на награду претендуют американцы Тэтчер Демко («Ванкувер») и Коннор Хеллебайк («Виннипег»).

Все трое вошли в пятерку лучших вратарей регулярного чемпионата по среднему количеству пропущенных шайб за игру. У Бобровского чуть хуже процент надежности в общей статистике, но он делит с еще тремя голкиперами лидерство по количеству «сухих» игр (6). Последним из россиян «Везину» выигрывал Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» (2022). В 2023 году награду взял шведский голкипер Линус Улльмарк, который тогда выступал за «Бостон», а в новом сезоне будет представлять «Оттаву».

«Колдер трофи» — приз лучшему новичку — может быть вручен канадскому нападающему «Чикаго» Коннору Бедарду или американским защитникам Броку Фаберу из «Миннесоты» и Люку Хьюзу из «Нью-Джерси». Победитель определяется голосованием хоккейных журналистов. В 2023 году новичком сезона был признан американский форвард Мэттью Бенирс из «Сиэтла», в 2021 году — российский нападающий Кирилл Капризов из «Миннесоты».