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20:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Избавились от русского ради канадца? Сергачева спихнули к дебютантам НХЛ

«Тампа» обменяла россиянина Михаила Сергачева в «Юту».

Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

В Лас-Вегасе продолжается традиционная церемония драфта новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Подобные мероприятия довольно часто удивляют неожиданными, сенсационными и даже необъяснимыми решениями руководителей клубов при выборе тех или иных проспектов.

Но нередки и случаи, когда боссы клубов поражают иными сделками в ходе драфта — периода, достаточно удобного для проведения обменов.

Одной из главных сенсаций текущего драфта стал обмен Михаила Сергачева. «Тампа-Бэй Лайтнинг» неожиданно решила отказаться от звездного российского защитника и спихнула его дебютанту лиги «Юте» — клубу, созданного на базе франшизы «Аризоны Койотис». Шокирующая сделка произошла в рамках второго раунда драфта. За Сергачева «Юта» отдала Конора Гики и Джей Джей Мозера, а также выбор во втором раунде драфта НХЛ — 2025 и 199-й пик на драфте-2024. От зарплаты Михаила «Лайтнинг» не удержали ни процента — все 8,5 миллиона долларов кэпхита отправились в платежку «Юты».

К подобному развитию событий вряд ли кто-то был готов. Уж точно не Сергачев. 1 июля у Михаила должен был быть активирован пункт в контракте о полном запрете на обмен, а с нового сезона НХЛ стартовал бы его второй год по многомиллионному восьмилетнему соглашению с «молниями». Сам россиянин сейчас находится на родине и полностью погружен в организацию благотворительного матча в Москве между звездами КХЛ и НХЛ. Новости из Лас-Вегаса явно заставили Михаила присесть от удивления. Вся «Сфера» в Неваде в этот момент охала и ахала от шока.

Кроме обмена с «Ютой» боссы «Лайтнинг» провели сделку и с «Лос-Анджелес Кингз», спихнув «королям» Таннера Жанно взамен на два драфт-пика в 2024 и 2025 годах. Мотивы «молний» объяснимы — клуб намерен сохранить в своем составе капитана команды Стивена Стэмкоса. Переговоры с 34-летней канадской суперзвездой о новом контракте проходят довольно тяжело. Представители хоккеиста даже заявили о намерении игрока выйти на рынок свободных агентов. Риск потерять одного из главных героев всей франшизы вынудил «Тампу» идти на серьезный шаг. Благодаря обмену Сергачева и Жанно «Лайтнинг» всего за несколько минут очистили зарплатную ведомость на 11,5 млн долларов. Довольно приемлемо. Но только для выполнения задачи по подписанию контракта с легендой.

А для франшизы? Большую часть сезона-2023/24 Сергачев пропустил из-за проблем со здоровьем. Особенно его отсутствие сказалось на результатах «Тампы» в решающем отрезке игрового года. Страшная травма, полученная Михаилом в роковом для него матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», лишила «молний» необходимого резерва для успеха в плей-офф. Ситуация была настолько серьезной, что «Лайтнинг» едва ли не форсировали восстановление российского защитника — к концу первого раунда плей-офф Сергачев вернулся в состав команды и попытался ей помочь в битве против ставшей чемпионами лиги «Флоридой Пантерз», хотя возвращения Михаила ожидали уже к новому сезону.

Его звездный россиянин начнет в новой команде. Так, «Юта», которая до сих пор не вызывала никакой другой реакции, кроме как смех и испанский стыд за откровенно колхозный вход в НХЛ, в мгновение обрела статус. Сергачеву же предстоит быть главным лидером и звездой клуба. А через пару-тройку лет к нему присоединится еще один талантливый российский защитник Дмитрий Симашев, выбранный на драфте еще «Аризоной» прошлым летом. «Тампа» же на ближайшие годы останется с капитаном, но без молодого защитника высокого уровня. Все идет к тому, что нынешние «Лайтнинг» более не войдут в состав претендентов хотя бы на полуфинал Кубка Стэнли.

Автор: Андрей Сенченко

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