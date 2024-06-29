В седьмом раунде драфта НХЛ — 2024 выбрано семь российских хоккеистов | Источник:

В итоговом седьмом раунде было выбрано пять российских игроков.

Форвард «СКА-1946» Матвей Короткий, а также российский и австрийский нападающий Василий Зеленов выбраны «Сент-Луис Блюз» под 211-м и 204-м номерами.