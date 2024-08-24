Украинцы потребовали запретить хоккеисту Дацюку въезд в Канаду

Дацюк уехал в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) в 2001 году и на протяжении всей заокеанской карьеры защищал цвета «Детройт Ред Уингс». Россиянин выступал в составе клуба до 2016 года и за это время помог дважды завоевать Кубок Стэнли. Он четыре раза участвовал в Матче звезд НХЛ. Всего на счету Дацюка 953 матча в лиге, в которых он набрал 918 очков (314 заброшенных шайб и 604 передачи).