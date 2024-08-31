НХЛ обвинили в обкрадывании российского хоккея

Быков признался, что не следит за НХЛ. «Это мое личное желание, которое обусловлено тем, что их отношение к нашей лиге и к нашему хоккею ниже плинтуса. И к России вообще. Они нас просто обкрадывают, скажу простыми словами», — объяснил он.