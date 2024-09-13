Кросби оценил погоню Овечкина за рекордом Гретцки

Кросби восхитился Овечкиным и отметил, что очень благодарен быть частью этого события. «Очень здорово играть в одном дивизионе, иметь такую историю, как у нас за эти годы, выступать в одно время с ним и видеть, как Алекс так близок к тому, что, вероятно, считалось непреодолимым рекордом. То, что он делает, невероятно», — отметил он.
В активе 38-летнего Овечкина 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Гретцки, на счету которого 894 гола. Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году форвард вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.