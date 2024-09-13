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Кросби оценил погоню Овечкина за рекордом Гретцки

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби оценил погоню российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах. Его слова приводит Daily Faceoff.

Источник: Соцсети

Кросби восхитился Овечкиным и отметил, что очень благодарен быть частью этого события. «Очень здорово играть в одном дивизионе, иметь такую ​​историю, как у нас за эти годы, выступать в одно время с ним и видеть, как Алекс так близок к тому, что, вероятно, считалось непреодолимым рекордом. То, что он делает, невероятно», — отметил он.

В активе 38-летнего Овечкина 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Гретцки, на счету которого 894 гола. Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году форвард вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.