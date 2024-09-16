Российский вратарь клуба НХЛ перенес операцию на спине

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин перенес операцию на спине из-за травмы в межсезонье и должен восстановиться к началу чемпионата, заявил главный тренер команды Патрик Руа. Слова тренера приводит пресс-служба НХЛ.



13 сентября генеральный менеджер команды Лу Ламорелло говорил, что Сорокин летом травмировался, но уже может кататься.



«Операция, которую он перенес на спине — это не очень хорошо, но я думаю, что с ним все будет в порядке. И я верю, что наш хороший медицинский персонал позаботится о нем», — сказал Руа.



Олимпийскому чемпиону Сорокину 29 лет, в прошлом сезоне он был основным вратарем команды в регулярке — провел 56 матчей, в которых отражал 90,9% бросков. В плей-офф он сыграл один матч.