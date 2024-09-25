Хоккеист «Рейнджерс» Панарин избежал серьезной травмы

В прошедшем сезоне россиянин набрал 120 очков (49 шайб + 71 результативная передача) в 82 матчах регулярного чемпионата, установив новый личный рекорд. Панарин стал лучшим российским снайпером регулярного сезона. В плей-офф «Рейнджерс» дошли до финальной серии в Западной конференции, где уступили будущему обладателю Кубка Стэнли «Флориде» со счетом 2−4. В плей-офф российский нападающий провел 16 матчей и набрал 15 (5+10) очков.