Хоккеист «Рейнджерс» Панарин избежал серьезной травмы

ОТТАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин избежал серьезной травмы и в ближайшее время вернется в состав команды. Об этом сообщает телеканал TSN со ссылкой на главного тренера «Рейнджерс» Питера Лавиолетта.
32-летний Панарин не доиграл предсезонный матч с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4), который прошел в ночь на 25 сентября по московскому времени. По информации телеканала Sportsnet, россиянин получил повреждение нижней части тела.
В прошедшем сезоне россиянин набрал 120 очков (49 шайб + 71 результативная передача) в 82 матчах регулярного чемпионата, установив новый личный рекорд. Панарин стал лучшим российским снайпером регулярного сезона. В плей-офф «Рейнджерс» дошли до финальной серии в Западной конференции, где уступили будущему обладателю Кубка Стэнли «Флориде» со счетом 2−4. В плей-офф российский нападающий провел 16 матчей и набрал 15 (5+10) очков.
В первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» в ночь на 10 октября по московскому времени на выезде сыграют с «Питтсбургом».