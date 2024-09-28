Овечкин забросил первую шайбу в предсезонных матчах НХЛ

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. «Коламбус» победил «Вашингтон» со счетом 8:4 в гостевом предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У победителей шайбы забросили Адам Фантилли (11, 36, 57-я минуты), Джеймс Малатеста (14), Мэттью Оливье (23, 60), Микаэль Пыхтья (35), Коул Силлинджер (59), у проигравших отличились Александр Овечкин (7), Якуб Врана (15), Дилан Строум (31), Джейкоб Чичран (54).
Для Овечкина это первый гол в предсезонных играх, он провел второй матч, во встрече с «Нью-Джерси» (5:3) он отдал голевую передачу. В эпизоде с голом Малатесты капитан «Вашингтона» потерял шайбу на синей линии, что привело к выходу форварда «Коламбуса» один на один с вратарем. В регулярных чемпионатах НХЛ на счету Овечкина 853 гола, по этому показателю он уступает только канадскому форварду Уэйну Гретцки (894).
В составе гостей форвард Дмитрий Воронков отдал голевую передачу в эпизоде с первым голом Фантилли. Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отыграл первые два периода, отразив 14 бросков из 17.
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль в домашней встрече с «Виннипегом» (8:5), его одноклубник Марат Хуснутдинов отметился голом и передачей. У гостей шайба и передача на счету бывшего спартаковца Никиты Чибрикова. Форвард «Каролины» Андрей Свечников забил гол в матче с действующим обладателем Кубка Стэнли «Флоридой» (8:2). Его одноклубник вратарь Руслан Хажеев, перешедший в межсезонье из системы «Трактора», попал в заявку на игру, но участия в ней не принял.
Форвард «Детройта» Владимир Тарасенко забил в матче против «Чикаго» (2:0). Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов отразил 16 из 17 бросков в домашней игре с «Нью-Джерси» (5:1). Выступающий за «Айлендерс» бывший форвард «Спартака» Максим Цыплаков покинул игру в середине третьего периода из-за небольшого повреждения. Двумя передачами в гостевой игре с «Далласом» (2:4) отметился форвард «Колорадо» Николай Коваленко. Его одноклубник вратарь Александр Георгиев отразил 14 бросков из 16.