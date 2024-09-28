Овечкин забросил первую шайбу в предсезонных матчах НХЛ

Для Овечкина это первый гол в предсезонных играх, он провел второй матч, во встрече с «Нью-Джерси» (5:3) он отдал голевую передачу. В эпизоде с голом Малатесты капитан «Вашингтона» потерял шайбу на синей линии, что привело к выходу форварда «Коламбуса» один на один с вратарем. В регулярных чемпионатах НХЛ на счету Овечкина 853 гола, по этому показателю он уступает только канадскому форварду Уэйну Гретцки (894).