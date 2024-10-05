«Нью-Джерси» обыграл «Баффало» в стартовом матче сезона НХЛ в Праге

Матч прошел в рамках традиционной Global Series (серии игр между клубами НХЛ за пределами Северной Америки). Символическое вбрасывание перед началом игры произвел член «Тройного золотого клуба» чех Яромир Ягр. В данный момент 52-летний нападающий выступает в чемпионате Чехии за «Кладно». В локаутном сезоне-2004/05 и с 2008 по 2011 год Ягр выступал за омский «Авангард». В составе команды он стал обладателем Кубка европейских чемпионов (2005).