«Нью-Джерси» обыграл «Баффало» в стартовом матче сезона НХЛ в Праге

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Стефан Ноусен (9-я минута), Джонатан Ковачевич (16), Нико Хишир (24) и Пол Коттер (58). У проигравших отличился Оуэн Пауэр (51).
«Нью-Джерси» провел первый официальный матч под руководством Шелдона Кифа, который ранее возглавлял «Торонто». В штаб канадского специалиста входит россиянин Сергей Брылин. «Баффало» в межсезонье возглавил Линди Рафф, который был уволен с поста главного тренера «Нью-Джерси» по ходу прошлого регулярного чемпионата.
Матч прошел в рамках традиционной Global Series (серии игр между клубами НХЛ за пределами Северной Америки). Символическое вбрасывание перед началом игры произвел член «Тройного золотого клуба» чех Яромир Ягр. В данный момент 52-летний нападающий выступает в чемпионате Чехии за «Кладно». В локаутном сезоне-2004/05 и с 2008 по 2011 год Ягр выступал за омский «Авангард». В составе команды он стал обладателем Кубка европейских чемпионов (2005).
Повторная встреча между командами состоится в Праге 5 октября. В Северной Америке первые матчи регулярного чемпионата пройдут в ночь на 9 октября по московскому времени. 1 и 2 ноября действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида» сыграет с «Далласом» в финском Тампере. Регулярный чемпионат сезона-2024/25 завершится в ночь на 18 апреля 2025 года. В плей-офф выйдут 16 команд.