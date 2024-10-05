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«Нью-Джерси» обыграл «Баффало» в стартовом матче сезона НХЛ в Праге

ПРАГА, 4 октября. /ТАСС/. «Нью-Джерси» со счетом 4:1 обыграл «Баффало» в первом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2024/25. Встреча прошла в Праге.

Источник: AFP 2023

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Стефан Ноусен (9-я минута), Джонатан Ковачевич (16), Нико Хишир (24) и Пол Коттер (58). У проигравших отличился Оуэн Пауэр (51).

«Нью-Джерси» провел первый официальный матч под руководством Шелдона Кифа, который ранее возглавлял «Торонто». В штаб канадского специалиста входит россиянин Сергей Брылин. «Баффало» в межсезонье возглавил Линди Рафф, который был уволен с поста главного тренера «Нью-Джерси» по ходу прошлого регулярного чемпионата.

Матч прошел в рамках традиционной Global Series (серии игр между клубами НХЛ за пределами Северной Америки). Символическое вбрасывание перед началом игры произвел член «Тройного золотого клуба» чех Яромир Ягр. В данный момент 52-летний нападающий выступает в чемпионате Чехии за «Кладно». В локаутном сезоне-2004/05 и с 2008 по 2011 год Ягр выступал за омский «Авангард». В составе команды он стал обладателем Кубка европейских чемпионов (2005).

Повторная встреча между командами состоится в Праге 5 октября. В Северной Америке первые матчи регулярного чемпионата пройдут в ночь на 9 октября по московскому времени. 1 и 2 ноября действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида» сыграет с «Далласом» в финском Тампере. Регулярный чемпионат сезона-2024/25 завершится в ночь на 18 апреля 2025 года. В плей-офф выйдут 16 команд.

Баффало
1:4
0:2, 0:1, 1:1
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 1
4.10.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
o2 Arena, 16913 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Шелдон Киф
Вратари
Укко-Пекка Луукконен
Якоб Маркстрем
1-й период
01:37
Эрик Хаула
08:39
Стефан Ноесен
15:38
Йонас Зигенталер
(Доусон Мерсер)
2-й период
23:29
Нико Хишир
(Нэйтан Бастиан, Пол Коттер)
3-й период
50:07
Оуэн Пауэр
(Джейсон Зукер, Боуэн Байрам)
57:28
Пол Коттер
(Нэйтан Бастиан)
Статистика
0
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Баффало
Нью-Джерси
НХЛ: таблица и календарь